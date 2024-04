O.J. Simpson soll Goldman-Familie rund 90 Millionen schulden

O.J. Simpson (✝76) soll zum Zeitpunkt seines Todes eine beträchtliche Summe an Schulden gehabt haben. Der Betrag belaufe sich auf umgerechnet rund 93,6 Millionen Euro. Diese schulde er der Familie des ermordeten Ron Goldman. Gegenüber Daily Mail behauptet der Inkasso-Anwalt David Cook: "Wir werden das in Angriff nehmen. Es könnte da draußen etwas geben. Wir haben dieses Problem schon seit langer, langer Zeit. Es könnte in einem Treuhandvermögen stecken. Es könnte ein Nachlass sein. Es könnte alles weg sein."

Hintergrund des Ganzen ist eine Verurteilung im Jahr 1997, in der der damalige Sportler vor einem Zivilgericht zu einer Zahlung von umgerechnet mehr als 30,8 Millionen Euro angewiesen wurde. Ungefähr zwei Jahre zuvor war O.J. vom Vorwurf des Mordes an seiner Ex-Ehefrau Nicole Brown (✝35) und Ron freigesprochen worden. Laut Radar Online soll der ehemalige Football-Spieler die Summe nie gezahlt haben, trotz vermehrter Versuche von Rons Vater Fred Goldman. Nur rund 123.600 Euro sollen den Eltern des Ermordeten damals von den über 30 Millionen Euro ausgezahlt worden sein. Wegen Inflation und Zinsen sei der Betrag heute beträchtlich gestiegen.

Die Nachricht des Ablebens von O.J. Simpson verkündete seine Familie auf dem Onlineportal X. "Am 10. April erlag unser Vater Orenthal James Simpson seinem Kampf gegen den Krebs", hieß es in dem Statement, das weiter lautete: "Er war umgeben von seinen Kindern und Enkelkindern. In dieser Zeit des Übergangs bittet seine Familie darum, ihre Wünsche nach Privatsphäre und Gnade zu respektieren."

Getty Images Alvin Michelson, Robert Kardashian Sr. und O.J. Simpson 1995

Twitter / TheRealOJ32 O.J. Simpson in seinem letzten Post

