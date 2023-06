Nico gibt zu: Trennung bei "Temptation Island" war geplant

Es war reines Kalkül! Nico Legat und Sarah Liebich hatten sich in diesem Jahr dem ultimativen Treuetest bei Temptation Island gestellt. Doch der war komplett nach hinten losgegangen: Nico kam seiner Verführerin Siria Longo sehr nahe – und hatte mehrfach Sex mit ihr. Daraufhin wurde das Experiment abgebrochen und das Paar trennte sich. Jetzt gibt Nico zu: Alles hatte er von vornherein geplant!

"Als er seine Sachen geholt hat an dem Abend, da sagte er zu mir, dass das alles von vornherein mit seinem Manager geplant war", berichtet Sarah beim Wiedersehen der Show. Auch Moderatorin Lola merkt an, dass ihm das von einigen Zuschauern unterstellt worden war. Nach einigem Zögern gibt Nico dann zu: "Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Show zu tun, da bin ich offen und ehrlich." Daraufhin hakt Lola weiter nach: "Also bist du mit der Absicht reingegangen, Schluss zu machen und einfach nur Show zu machen?", was Nico nickend mit "Ja" beantwortet.

Auch Siria deutete Nicos Kalkül bereits an. Bevor aufmerksamen Fans auffiel, dass die beiden sich bei Instagram nicht mehr folgen, sprach Siria in einem Livestream mit Daniel Neumann über die Geschehnisse in der Sendung. Dort machte die Beauty deutlich, dass sie mittlerweile glaubt, dass Nico das Fremdgehen ganz genau "geplant" habe.

