Unvergessen: Wie O.J. Simpson vor der Polizei flüchtete!

O.J. Simpson (✝76) verstarb am Mittwoch an den Folgen einer Krebserkrankung. Das Leben des Footballstars war alles andere als unumstritten. Eine legendäre Story ist bis heute die Verfolgungsjagd, die er sich 1994 mit der Polizei lieferte. Nachdem er wegen des Mordes an seiner Ex-Frau Nicole Brown (✝35) und ihrem Bekannten Ronald Goldman beschuldigt worden war, geriet der gelegentliche Schauspieler in Panik. In einem weißen Ford Bronco floh er vor dem Los Angeles Police Department. Die komplette Flucht konnten US-amerikanische Zuschauer dank Kamerahubschraubern live im Fernsehen mitverfolgen. Laut CNN ist sie damit bis heute eines der meist geschauten TV-Ereignisse der Geschichte.

Gefahren wurde das Auto von O.J.s Freund Al Cowling, derweil soll sich der angeklagte Sportler laut Berichten der Daily Mail auf dem Rücksitz versteckt haben. Während der Fahrt soll er sich eine Pistole an den Kopf gehalten haben und einem Polizisten am Telefon gesagt haben: "Ich werde niemanden verletzen, aber ich brauche [die Waffe] für mich." Nach eineinhalb Stunden gelang es den Beamten, ihn in seinem Anwesen in Brentwood festzunehmen. Einer der Anwälte von "The Juice", so der Spitzname des ehemaligen NFL-Stars, gab nachher zu, dass er fürchtete, O.J. könnte sich umbringen, um dem Verfahren zu entgehen.

Vor Gericht wurde der Runningback schließlich freigesprochen. Auch der Prozess wurde öffentlich ausgetragen und bekam viel Aufmerksamkeit in den Medien. Sein Anwalt Robert Kardashian Sr. (✝59) überzeugte die Geschworenen von der Unschuld des "Die Nackte Kanone"-Darstellers. Viele Menschen sind allerdings bis heute von der Schuld des fünffachen Vaters überzeugt, weshalb der Fall immer noch heiß diskutiert wird.

Getty Images O.J. Simpsons Verfolgungsjagd 1994

Getty Images Anwalt Robert Kardashian mit O.J. Simpson im Mai 1995 vor Gericht

