Versteht "Kampf der Realitystars"-Noah seinen Rauswurf?

In der diesjährigen Staffel Kampf der Realitystars versuchen wieder allerlei Stars und Sternchen sich in Spielen zu beweisen, um den Titel "Realitystar des Jahres" und eine Siegprämie von 100.000 Euro einzustreichen. Unter anderem stellte sich der TikToker Noah der Herausforderung am Star-Strand. Für ihn war die Sendezeit aber schnell abgelaufen: Der Influencer wurde in der ersten Stunde der Wahrheit von den Neuankömmlingen Cecilia Asoro und Calvin Kleinen (32) aus der Sala gekickt. Seinen Rauswurf und die damit einhergehende Begründung kann Noah nicht nachvollziehen, wie er im Interview mit Promiflash gesteht: "Es war meine erste Show und mich rauszuwählen, weil ich noch keine Erfahrung habe, fand ich schwer nachzuvollziehen, beziehungsweise komplett sinnlos."

Dazu verrät er: "Nur weil ich nicht künstlich irgendwelche Streits initiiere oder mir irgendwelche Käfer ins Gesicht klebe oder schon in zehn Shows war, fand ich die Ausrede einfach Quatsch. Ich glaube, dass sie in mir einfach eine starke Konkurrenz gesehen haben und mich einfach nicht einschätzen konnten und es daher einfacher war, mich schnell loszuwerden." Enttäuscht sei er über seinen frühen Auszug nicht gewesen, dafür aber sehr traurig. "Ich hatte das Gefühl, dass ich gar keine Zeit hatte, den Leuten zu zeigen, wer Noah eigentlich ist und wie lustig und unterhaltend er sein kann", plaudert Noah weiter aus.

Kurz vor der Entscheidung berieten sich Cecilia und Calvin, wen sie wählen sollen. "Ich wähle nach den Kriterien Realitystar, wer hat es verdient, Realitystar zu werden und wer einfach am meisten entertaint", erklärte die Dschungelcamperin. "Es ist halt eine Unterhaltungsshow, wir haben gesagt: 'Wer unterhält uns?' Wir wollen die Show aufrechterhalten. Es tut auch weh, jetzt jemanden rauszuschmeißen", begründete die Dschungelcamperin ihre Entscheidung schließlich in der Stunde der Wahrheit.

"Kampf der Realitystars" immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Noah Bibble, Influencer

"Kampf der Realitystars"-Kandidatin Cecilia Asoro

