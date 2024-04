Vom Feld vor die Kamera: In diesen Filmen war O.J. Simpson

Die Karriere von O.J. Simpson (✝76) begann als erfolgreicher Footballspieler. Aber er war fast genauso guter Schauspieler. Seine wohl bekannteste Rolle ist die des Detective Norberg in der Filmreihe "Die nackte Kanone" an der Seite von Comedystar Leslie Nielsen. Er übernahm auch Rollen in der Dramaserie "Roots" und in dem Science-Fiction-Blockbuster "Unternehmen Capricorn". Zwischen 1986 und 1991 konnte O.J. seine beiden Leidenschaften in der Serie "1st & Ten" vereinen: Im Zentrum der Handlung steht das fiktive Footballteam der California Bulls und er übernahm eine der Hauptrollen. Sein letzter Film feierte 1994 Premiere – es handelte sich um "Die nackte Kanone 33⅓", den letzten Teil der Reihe.

Trotz seiner schauspielerischen Laufbahn hatte Football wohl einen festen Platz in seinem Herzen. Zu seiner Zeit galt er sogar als einer der besten der NFL – er machte sich in den 70er Jahren als Runningback einen Namen. Dies brachte ihm den Spitznamen The Juice ein, der sein flüssiges Laufspiel bezeichnete. Die NFL-Karriere des US-Amerikaners begann nach einem erfolgreichen Draft bei den Buffalo Bills. Später wechselte O.J. zu den San Francisco 49ers. 1973 krönte der Titel des MVP, also Most Valuable Player, seine Erfolge.

Vergangenen Donnerstag ging dann eine traurige Nachricht um die Welt: O.J. ist nach einem längeren Kampf gegen Prostatakrebs verstorben. Das bestätigte seine Familie auf X: "Am 10. April erlag unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs." Der ehemalige Profisportler starb im Kreise seiner Liebsten: "Er war umgeben von seinen Kindern und Enkelkindern. In dieser Zeit des Übergangs bittet die Familie darum, ihre Wünsche nach Privatsphäre und Gnade zu respektieren."

Anzeige Anzeige

ActionPress / United Archives GmbH George Kennedy, O.J. Simpson und Leslie Nielsen in "Die nackte Kanone 2 1/2", 1991

Anzeige Anzeige

Twitter / TheRealOJ32 O.J. Simpson in seinem letzten Post

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr mal einen Film mit O.J. gesehen? Nein, mir war gar nicht klar, dass er auch Schauspieler war. Ja, "Die nackte Kanone" ist Kult! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de