"So erwachsen": David Beckham emotional wegen Tochter Harper

Wie rührend! Fußballprofi David Beckham (48) scheint oft knallhart und supercool, aber wenn es um seine Tochter Harper (12) geht, kann er wohl auch ganz schön emotional werden. Das zeigt er jetzt mit einem neuen Beitrag auf seinem Instagram-Kanal, wo er ein Schwarz-Weiß-Foto postet. Der Schnappschuss muss bei einem sehr edlen Event entstanden sein, denn Papa David trägt darin einen Anzug mit Fliege und seine Tochter glänzt in einem trägerlosen Satinkleid. Unter dem Foto schreibt der Mann von Ex-Spice-Girl Victoria Beckham (49): "Mein kleines Mädchen wird so erwachsen." Um seinen Gefühlen noch besser Ausdruck zu verleihen, kommt noch ein weinender Smiley dazu.

Als die Jüngste der Familie und das einzige Mädchen in einer Gruppe von vier Geschwistern wird Harper offenbar besonders vom Rest ihrer Liebsten beschützt. In seinem Post markiert David zusätzlich noch seine Söhne und schreibt: "Macht euch bereit, Jungs". Dem Ganzen fügt er noch ein Boxhandschuh-Emoji hinzu. Eine klare Ansage, die auch seine Fans verstehen. Ein Supporter kommentiert: "Genau, die großen Brüder müssen ihre kleine Schwester beschützen, so wie es sich gehört." Ein anderer schreibt: "Na, da werden zukünftige Anwärter wohl keine Chance haben."

Die Beckhams gelten schon seit Langem als die Vorzeigefamilie unter den Stars. Die tiefe Verbindung zwischen Victoria, David und ihren Kindern kann man auch auf den Social-Media-Accounts aller Beteiligten immer wieder sehen. Erst vor einigen Tagen gratulierte Papa Beckham seinem ältesten Sohn Brooklyn (25) mit einem süßen Beitrag zu dessen zweitem Hochzeitstag. Aber auch Sohnemann Cruz (19) zeigte schon öfter, wie sehr er seine Eltern liebt – mit Tattoos! Zu Ehren seiner Eltern ließ sich das angehende Model das Wort "Posh" und eine Abbildung von Jesus tätowieren. Letzteres trägt auch sein Vater schon an derselben Stelle auf seinem eigenen Körper.

Anzeige Anzeige

Instagram / davidbeckham David Beckham und Harper Beckham, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Davids Posting? Echt rührend! Na ja, schon ein bisschen kitschig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de