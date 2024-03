So süß gratulieren die Beckhams Brooklyn zum Geburtstag!

Für Brooklyn Beckham ist es ein besonderer Tag: Der Promi-Spross feiert seinen 25. Geburtstag. Zum Ehrentag lässt es sich die Familie des Models nicht nehmen, es mit Glückwünschen zu überhäufen. David Beckham (48) gratuliert seinem Sohn mit einem süßen Clip. Darin ist zu sehen, wie sein noch junger Nachwuchs mit dem Ex-Kicker auf dem Fußballfeld posiert. "Herzlichen Glückwunsch an meinen großen Jungen. Ich bin so stolz auf den Mann, zu dem du herangewachsen bist. Du hast immer die gleichen Werte bewahrt, mit denen du aufgewachsen bist, du bist höflich und freundlich", schwärmt er und fügt anschließend hinzu: "Wir lieben dich so sehr."

Auch seine Mutter Victoria Beckham (49) postet anlässlich des besonderen Tages einen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrem Mann David Beckham in die Kamera strahlt. Dazu schreibt sie: "Heute feiern wir Brooklyns 25. Geburtstag." Auch ein gewisses Maß an Eigenlob kann sich die Designerin dabei nicht verkneifen: "David, ich liebe dich so sehr und ich bin so stolz darauf, wie wir als Eltern sind. Wir sind so ein tolles Team. Herzlichen Glückwunsch."

Seine Frau Nicola Peltz-Beckham (29) findet ebenfalls einige rührende Worte für ihren Liebsten: "Herzlichen Glückwunsch, Brooklyn. Ich hoffe, dass all deine Wünsche wahr werden. Ich liebe dich so sehr. Du hast das größte Herz und ich bin so glücklich, dass ich dich meins nennen kann." Dazu teilt sie ein Bild von sich und ihrem Angebeteten. Die Fans sind davon total begeistert. "Ihr beiden seid so unglaublich süß", schwärmt ein Follower, während ein weiterer Nutzer schreibt: "Herzlichen Glückwunsch, Brooklyn, genieße deinen besonderen Tag mit deiner wunderschönen Frau."

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Beckham, Model, mit seinen Eltern Victoria und David

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Beckham, Model, mit seiner Frau Nicola

