Trotz Kates Krebs: Beziehung zu Meghan nicht mehr zu retten?

Es sieht so aus, als könnte nichts mehr getan werden, um die zerrüttete Beziehung zwischen Prinzessin Kate (42) und Herzogin Meghan (42) zu kitten. Selbst der Gesundheitszustand der Frau von Prinz William (41) scheint nicht Grund genug für ein klärendes Gespräch zu sein. Der Royal-Experte Tom Quinn schätzt die Situation nun gegenüber The Mirror folgendermaßen ein: "Kates Krebsdiagnose war ein echter Schock für Meghan, aber sie sieht keine Möglichkeit, die Beziehung zu retten, weil sie so toxisch geworden ist. Meghan ist immer noch der Meinung, dass Kate im Unrecht war und sich entschuldigen sollte, bevor sie vertragen könnten."

Prinz Harrys (39) Frau soll wohl auch befürchten, dass ihr die Versöhnung am Ende negativ ausgelegt werden könnte und es dann heißt, sie habe das nur getan, weil Kate an Krebs leidet. Meghan soll vor allem über Kates wenige Unterstützung in der Vergangenheit verärgert sein und deshalb auch kein schlechtes Gewissen ihr gegenüber haben. "Meghan wusste, dass Kate eine Außenseiterin war, also konnte sie einfach nicht verstehen, warum Kate immer die royalen Vorgaben verfolgte, anstatt sie, Meghan, die andere Außenseiterin, zu unterstützen", erklärt Tom. Bereits die erste Begegnung der Royal-Frauen verlief nicht so wie gewünscht!

Bevor Harry im November 2016 erstmals die Frau an seiner Seite der Öffentlichkeit präsentierte, hatte er Meghan seinem Bruder und seiner Schwägerin vorgestellt. In seinen Memoiren "Reserve" erinnert er sich an diese unterkühlte Begegnung genaustens zurück. Kate soll im Garten geblieben sein, um mit den Kindern zu spielen und die Suits-Schauspielerin an der Tür nicht begrüßt haben. Wie OK! berichtete, waren Kate und Meghan schon seit Anbeginn selten einer Meinung. Zum großen Eklat kam es dann wohl 2018, während der Hochzeitsvorbereitungen von Harry und seiner Frau.

Getty Images Herzogin Meghan, März 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

