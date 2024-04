Caitlyn Jenner bricht Schweigen nach Kritik wegen O.J.-Post!

Nach O.J. Simpsons (✝76) Tod ließ Caitlyn Jenner (74) kein gutes Haar an dem ehemaligen Profi-Footballer. Schon in der Vergangenheit hatten die beiden ein schwieriges Verhältnis – und das sollte sich auch nach seinem Tod nicht ändern! Die TV-Persönlichkeit schrieb unmittelbar nach Bekanntgabe seines Todes auf X: "Good Riddance", was auf Deutsch so viel wie "Gut, dass wir ihn los sind" bedeutet. Für diesen Post bekam die 74-Jährige viel Gegenwind von anderen Nutzern der Social-Media-Plattform, die anfingen, ihren damaligen Verkehrsunfall und den Doppelmord des NFL-Stars miteinander zu vergleichen. Nun bricht sie ihr Schweigen und verteidigt sich auf derselben Plattform: "Ich weiß, dass ihr alle denkt, es sei in Ordnung, einen tödlichen Autounfall (mit mehreren beteiligten Fahrzeugen) mit einem brutalen Mord zu vergleichen. Aber denkt daran, O.J. sagte etwas in der Art von 'Ich könnte sie (Nicole) töten und damit davonkommen, weil ich #OJSimpson bin'."

Caitlyn spielte in ihren kryptischen Zeilen auf den tödlichen Verkehrsunfall an, an dem sie vor einigen Jahren beteiligt war. Am 7. Februar 2015 rammte sie mit ihrem Auto eine Lexus-Fahrerin, die an einer roten Ampel stand. Der Wagen geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Geländewagen, wodurch die Fahrzeugführerin verstarb. Aufgrund mangelnder Beweise kam es damals zu keiner Verurteilung. Auch O.J. musste sich 1994 wegen eines Doppelmordes vor Gericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, seine damalige Ehefrau Nicole Brown (✝35) und deren Liebhaber Ron Goldman umgebracht zu haben. Nicole und Kris Jenner (68), die Ex-Frau von Caitlyn, waren beste Freundinnen. Auch O.J. wurde freigesprochen.

Zu O.J.s Freispruch äußerte sich Caitlyn 2019 im britischen Dschungelcamp: "Ich habe Nicole zwei Tage vor ihrem Mord gesehen. Sie war Kris' beste Freundin, wir waren mittendrin. Es war eine harte Zeit für uns alle, sehr schwierig. Wir wussten, was passiert ist und der Prozess war ein Witz." Der NFL-Star war sogar der Trauzeuge bei Caitlyn und Kris' Hochzeit.

