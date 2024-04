Dank diesem Star überwand John Lennon seine Unsicherheit!

Der Schein trügt! Obwohl John Lennon (✝40) eine Musiklegende ist, war der Frontsänger alles andere als selbstbewusst. Vor allem, wenn es um sein Aussehen ging, war John angeblich ziemlich unsicher. In einer Dokumentationsserie für BBC Radio 2 erzählt sein Bandkollege Sir Paul McCartney (81), wie der amerikanische Musikkünstler Buddy Holly (✝22) ihm dabei half, mehr Selbstbewusstsein zu erlangen. "John trug damals eine Hornbrille. Immer wenn ein Mädchen vorbeikam, nahm er sie ab und schielte. Aber als Buddy auftauchte, blieb die Brille auf", erklärt Paul. Offenbar hasste es John, die Brille mit dem dicken Brillengestell zu tragen, doch Buddy machte sie wohl wieder cool.

Paul erzählt, dass Buddy nicht nur in modischer Hinsicht ein Vorbild für die Beatles war. "Er sang und spielte die Gitarre. Er schrieb auch die Stücke, was ihn wie zu einer Ein-Mann-Band machte und wir fanden das alle wirklich toll. Wir dachten, das ist etwas, was wir auch tun müssen", berichtet der 81-Jährige in der Dokumentation, die anlässlich Buddys 65. Todestags gedreht wurde. Der US-Star starb am 9. Februar 1959 im Alter von nur 22 Jahren bei einem Flugzeugabsturz. Mit an Bord waren auch die Rock-'n'-Roller Richie Valens und JP "The Big Bopper" Richardson, die ebenfalls ums Leben kamen – bis heute wird dieser Tag als "The Day The Music Died" bezeichnet, was im Deutschen "der Tag, an dem die Musik starb" bedeutet.

Auch den Beatles wird eine Hommage gewidmet: Im Februar kündigte Sony Pictures Entertainment an, vier verschiedene Filmprojekte zu produzieren, die jeweils die Perspektive jedes einzelnen Beatles-Mitglieds widerspiegeln. "Wir haben vor, ein einzigartiges, spannendes und episches Kinoerlebnis zu schaffen: Vier Filme, die aus vier verschiedenen Perspektiven eine einzige Geschichte über die berühmteste Band aller Zeiten erzählen", erklärten die Regisseure Pippa Harris und Sam Mendes (58).

Getty Images Buddy Holly und "The Crickets", 1958

Getty Images Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr und John Lennon am Londoner Flughafen, Februar 1964.

