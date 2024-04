Sexy Busenwunder: Diese Lady war Tom Bradys Kindheitsschwarm

Tom Brady (46) macht keinen Hehl daraus, in welche heiße Hollywood-Lady er sich früher verguckt hat. Während des "DeepCut"-Podcasts bekam der Sportler kurzerhand von Vic Blends einen neuen Haarschnitt verpasst und plauderte nebenbei unbeschwert aus dem Nähkästchen. Bei der Frage des 25-Jährigen, auf wen der damals Zwölfjährige Tom gestanden hat, antwortete der Ex von Gisele Bündchen (43) eindeutig: "Pamela Anderson (56)!" Ob die Baywatch-Beauty von ihrem Glück weiß, ist nicht bekannt. Zumindest kam es bisher nicht dazu, dass mehr aus der damaligen Schwärmerei wurde.

Momentan ist der 46-Jährige anscheinend nicht in festen Händen. Dass etwas zwischen ihm und seinem Kindheitsschwarm laufen könne, ist also nicht ausgeschlossen. Hinzu kommt, dass der ehemalige Quarterback aktuell offenbar in Flirtlaune ist. Seit geraumer Zeit wird dem NFL-Star nämlich eine Romanze mit Irina Shayk (38) nachgesagt. Außerdem kursierten vor wenigen Monaten ebenfalls Gerüchte, dass Tom sich anderweitig amüsiere – und zwar mit einem mysteriösen blonden Model aus Miami. Ein Insider verrät im "Deux-U-Podcast": "Sie waren erst vor Kurzem zusammen in St. Barts. Anscheinend hat sie ihren Ex-Freund für Tom verlassen und hat seine Kinder und alles kennengelernt."

Zuvor war der Beau für einige Jahre mit Gisele verheiratet gewesen. 2022 gab das Model nach einigen Spekulationen dann offiziell bekannt, dass sich beide scheiden lassen. "Tom und ich haben heute unsere Scheidung finalisiert", verkündete die 43-Jährige zum damaligen Zeitpunkt in ihrer Instagram-Story und fügte erklärend hinzu: "Aber wir haben uns einfach auseinandergelebt und auch wenn es schwierig ist, durch so etwas zu gehen, bin ich dankbar für die Zeit, die wir hatten, und ich wünsche Tom immer das Beste."

United Archives GmbH / ActionPress Pamela Anderson in "Baywatch"

Getty Images Tom Brady and Gisele Bündchen im Mai 2018

