Traum in Weiß: Zendaya begeistert bei Filmpremiere in Paris

Zendaya (27) legt mal wieder einen absoluten Wow-Auftritt hin. Die Schauspielerin feiert in Paris die Premiere von ihrem neuen Film "Challengers". Dabei zeigt sie sich in einem weißen, maßgeschneiderten Kleid des Luxus-Labels Louis Vuitton. Dazu kombiniert die "The Greatest Showman"-Bekanntheit eine silberne Kette. Ihre erblondeten Haare trägt sie mit leichten Wellen hinter die Ohren gestylt. Im Netz wird der Filmstar für den Look gefeiert. "Wow, sie sieht so schön aus", schreibt ein Fan auf Instagram. "Wie kann man nur jedes Mal so topgestylt aussehen?", fragt ein anderer User.

Der ehemalige Disney-Star begeistert bereits seit Jahren regelmäßig auf den roten Teppichen dieser Welt. Erst vor wenigen Wochen war sie mit ihrem Red-Carpet-Look von der "Dune"-Premiere in London in aller Munde. Zendaya trug einen silbernen Ganzkörperanzug, mit dem sie stark an einen Roboter erinnerte. Das Outfit stammt aus den Archiven der Modemarke Mugler. Es wurde 1995 für die damalige Herbstkollektion des Labels kreiert.

Für ihr Modebewusstsein wurde Zendaya im Jahr 2021 mit einem CFDA Fashion Award ausgezeichnet. Damals war die "Replay"-Interpretin gerade ein mal 25 Jahre alt – und somit bis dato die jüngste Gewinnerin des Preises. "Es ist mir eine große Ehre, heute Abend hier auf dieser Bühne zu stehen und diesen Preis entgegenzunehmen, der von einigen der beeindruckendsten, unauslöschlichsten Persönlichkeiten verliehen wurde, die die Modewelt zweifellos für immer verändert haben, und ich hoffe, dass ich einen Bruchteil dessen erreichen kann, was sie alle getan haben", freute sie sich damals in ihrer Dankesrede.

Zendaya bei der Premiere von "Dune" in London, 2024

Zendaya bei den CFDA Fashion Awards, 2021

