Offiziell: Die Dreharbeiten für "Euphoria" starten bald!

Mehr als zwei Jahre ist es her, dass die zweite Staffel der Dramaserie Euphoria über die Bildschirme flimmerte. Seitdem warten die Zuschauer ganz gespannt auf die dritte Staffel. Das lange Warten scheint nun jedoch bald ein Ende zu haben. In einem Interview mit MTV verrät "Cassie"-Darstellerin Sydney Sweeney (26), dass die "Euphoria"-Dreharbeiten schon bald losgehen werden. Genauere Details bezüglich der Arbeit an der kommenden Staffel plaudert sie jedoch nicht aus. Auf die Frage des Interviewers, ob sie das Drehbuch schon gesehen hat, antwortet die 26-Jährige nur ein schüchternes "Vielleicht".

Ursprünglich sollten die Dreharbeiten bereits im Juni 2023 beginnen. Aufgrund des damaligen Autorenstreiks in Hollywood wurde das Projekt jedoch verschoben. Da der Regisseur Sam Levinson zwischenzeitlich noch an einem anderen Projekt arbeitete, wurde die Ausstrahlung von der dritten Staffel auf Jahr 2025 angesetzt. Der genaue Start für die Dreharbeiten wurde von HBO, der Produktionsfirma der Serie, jedoch nicht offiziell verkündet. Viele Fans der Serie hatten deshalb sogar zwischenzeitlich die Befürchtung, dass die TV-Sendung komplett abgesetzt werden könnte.

Neben "Euphoria" arbeitete Sydney noch an diversen anderen Projekten. In den vergangenen Monaten waren gleich zwei Filme mit ihr im Kino zu sehen. Im Dezember war die romantische Komödie "Wo die Lüge hinfällt" erschienen, in der sie gemeinsam mit Glen Powell (35) in den Hauptrollen zu sehen ist. Nur zwei Monate später kam der Film "Madame Web" heraus. In dem Actionstreifen spielt die Blondine die Rolle der Julia Carpenter, auch bekannt als Spider-Woman.

Sydney Sweeney, Schauspielerin

Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019

