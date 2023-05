"Ewig dankbar": Annas emotionales "Let's Dance"-Statement

Anna Ermakova (23) kann es immer noch nicht glauben! In den vergangenen Wochen tanzte die Tochter von Boris Becker (55) gemeinsam mit dem Profitänzer Valentin Lusin (36) über das TV-Parkett der Tanzshow Let's Dance. Mit Erfolg: Immer wieder ergatterte das Model die Höchstpunktzahl und erntete mächtig Lob von der Fachjury. Im großen Finale sicherte sich die 23-Jährige dann den Sieg! Jetzt widmete Anna ihren Fans rührende Worte.

"Die letzten drei Monate fühlten sich wirklich wie ein Wunderland an und ich werde alles so sehr vermissen", schrieb die Engländerin unter ihrem Instagram-Beitrag. Auch für die vielen freundlichen Nachrichten und die Unterstützung ihrer Fans sei Anna dankbar. Für ihren Tanzpartner Valentin fand die Siegerin ebenso rührende Worte: "Du hast wirklich ein unglaubliches Talent im Unterrichten und in der Choreografie. Aber darüber hinaus hast du mich immer unterstützt, wenn ich im Training gestresst war." Die Zeit in der Tanzshow werde sie so schnell nicht vergessen. "Ich werde 'Let's Dance' so sehr vermissen und bin für dieses Erlebnis auf ewig dankbar", kommentierte die Beauty abschließend.

Ihren Sieg hatten Anna und Valentin jedenfalls ausgiebig gefeiert. Gegenüber RTL gab der Profitänzer am Morgen nach dem großen Finale zu: "Es war eine sehr, sehr kurze Nacht. Es war eine schöne After-Show-Party, wir haben gut gefeiert […]. Das ganze Team war da, die Stimmung war wirklich ausgelassen!"

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin im "Let's Dance"-Finale 2023

RTL Valentin Lusin und Anna Ermakova bei "Let's Dance"

RTL Anna Ermakova und Valentin Lusin

