Scheidung von Isla Fisher und ihrem Ex Sacha wird hässlich

Von der Liebe, die Isla Fisher (49) und ihr Mann Sacha Baron Cohen (53) mal füreinander hatten, ist nichts mehr übrig. Im vergangenen April wurde bekannt, dass sich die Schauspielerin und der Komiker nach 13 Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern getrennt haben. Während die Trennung zu Beginn noch recht harmonisch verlief, soll nun allerdings Eiszeit herrschen. Wie ein Insider Daily Mail berichtet, soll zwischen dem einstigen Glamour-Paar nun "jegliche Höflichkeit" verschwunden sein. So soll sich am vergangenen Wochenende die Lage zugespitzt haben. Da es den Anschein machte, als ob Isla die Vereinbarung, nicht über ihr Privatleben zu sprechen, brach.

Im Interview mit The Sunday Times Style äußerte sich Isla kryptisch und ließ durchblicken, dass es ihr nach der Trennung sehr viel besser geht. "Ich habe so viel über die Kraft weiblicher Freundschaften gelernt, und ich habe einfach gelernt, dass ich belastbar bin, wer ich außerhalb einer Partnerschaft bin und was meine Werte sind. Es war eine sehr umfangreiche Lernkurve", erklärte die "Shopaholic"-Bekanntheit unter anderem. Der letzte Teil soll ihren Ex stinksauer gemacht haben, wie die Quelle weiter verrät: "Es war vielleicht ein wenig versteckt, aber es reichte aus, um Sacha sehr zu verärgern. Isla schien ihren Standpunkt klarzumachen."

Ob Isla ihre Aussagen böse meinte, ist jedoch nicht klar. Dennoch droht die Trennung von Sacha in einen bösen Rosenkrieg auszuarten. Auch ihr gemeinsames Vermögen von umgerechnet 72 Millionen Euro wurde noch nicht aufgeteilt – und derzeit macht es nicht den Anschein, als wären beide Seiten bereit, das Geld zu gleichen Teilen aufzuteilen, wie der Informant dem Magazin berichtet.

Getty Images Isla Fisher im März 2024

Getty Images Schauspieler Sacha Baron Cohen und seine Frau Isla Fisher

