Ann-Kathrin Bendixens Freund sieht bei ihr große Verwandlung

Da ist jemand aber mächtig stolz! Aktuell schwingt Ann-Kathrin Bendixen bei Let's Dance das Tanzbein. Dabei muss die Influencerin aber immer wieder harte Jurykritik und auch fiese Kommentare im Netz wegstecken. Die einstige 7 vs. Wild-Kandidatin rechnete sogar immer wieder selbst mit dem Tanz-Aus. Allmählich beginnt sie jedoch, an sich zu glauben – das stellt zumindest ihr Freund Isa Achmatov fest. "Sie lernt immer mehr, es zu genießen. Zu Beginn war sie supergestresst, aber es wird echt besser und besser", schwärmt er im Interview mit RTL.

In der vergangenen Sendung kämpfte Ann-Kathrin aber wieder mit den Tränen – der Auslöser dafür war das harte Urteil des strengen Jurors Joachim Llambi (59). "Das ist zu wenig", hatte er ihre Leistung trotz der sichtbaren Verbesserung in der Show bemängelt. "Ich will nicht mehr", verkündete der Internetstar daraufhin emotional. Die "Let's Dance"-Zuschauer wollen Ann-Kathrin aber durchaus weiter auf dem Parkett sehen! Obwohl aufgrund des Partnertauschs offiziell kein Paar die Show am vergangenen Freitag verlassen musste, hätte es Lulu Lewe getroffen.

Ann-Kathrin machen die bösen Kommentare im Netz aber sehr zu schaffen – mit Mobbing hatte sie bereits Erfahrungen sammeln müssen. "Ich wurde meine ganze Schulzeit über gemobbt, wegen meiner Segelohren. Ich war in der Schule einfach das Mäuschen in der Ecke", hatte der Tanz-Neuling im Interview mit Bild preisgegeben. Das habe sie stark verunsichert. "Das hat mich sehr verletzt und ich bin auf die Schultoilette gegangen und habe geheult", hatte sie zugegeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich, Ann-Kathrin Bendixen und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen bei "7 vs. Wild"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seht ihr bei Ann-Kathrin eine Wandlung? Ja, sie wirkt viel positiver! Nein, nicht wirklich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de