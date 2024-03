Ann-Kathrin Bendixen hätte mit "Let's Dance"-Aus gerechnet!

Ihre Let's Dance-Teilnahme bringt Ann-Kathrin Bendixen so richtig durcheinander. Seit vier Wochen tanzt die Influencerin, die bei ihren Fans unter dem Namen "Affe auf Bike" bekannt ist, um den Titel des "Dancing Stars". Am Freitagabend war sie sich jedoch sicher, dass sie die Show verlassen muss. Im Interview mit RTL verrät sie: "Ich war mir so sicher, dass es nicht reicht", und fügt hinzu: "Ich hab wirklich in mir drin eine komplette Leere gespürt. Ich war mir komplett sicher, dass ich raus bin."

Gemeinsam mit Tanzpartner Mikael Tatarkin schaffte es die Weltenbummlerin jedoch in Folge fünf. Als sie davon erfuhr, kullerten ihr Freudentränen über das Gesicht. Ann-Kathrin hatte nicht mal zittern müssen, denn der Rauswurf entschied sich zwischen Biyon Kattilathu (39) und Lina Larissa Strahl (26). Am Ende musste die "Bibi & Tina"-Darstellerin ihre Koffer packen.

In den vergangenen Folgen hatte Ann-Kathrin wegen ihrer mäßigen Leistung immer zittern müssen. Das erkannte auch Renata Lusin (36), die Frau ihres Tanzpartners Valentin (37). "Valentin hat die tänzerisch schwächste Partnerin bekommen, die noch nie ansatzweise etwas mit Bewegung- und Choreolernen zu tun hatte. [...] Es braucht seine Zeit", erklärte die frisch gebackene Mama im Promiflash-Interview. Jedoch sehe sie Verbesserung bei der Motorradliebhaberin.

Getty Images Lina Larissa Strahl und Alexandru Ionel bei "Let's Dance"

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, 2024

