Aus diesem Grund ist Prinzessin Kate der beliebteste Royal!

Im britischen Königshaus ist Prinzessin Kate (42) der Liebling der Fans. Das bestätigt nun eine neue Umfrage, wie The Sun berichtet. 76 Prozent der Befragten sehen die Gattin des Thronfolgers in einem positiven Licht. Die Adelsexpertin Ingrid Seward sieht den Grund für Kates gute öffentliche Wahrnehmung in ihrer Beziehung zu Prinz William (41). "Ich denke, es ist die Wärme zwischen ihnen – sie ist nicht unecht und strahlt Wärme aus", findet Ingrid. Die Freundlichkeit, die die Eheleute ausstrahlen, erinnere sie stark an Williams Mutter, Prinzessin Diana (✝36). Weiter erklärt sie: "Und natürlich ist Kate der Traum eines jeden Fotografen."

Nach Kate folgen William und Prinzessin Anne (73) mit Beliebtheitswerten von 73 und 71 Prozent sowie König Charles (75) mit 63 Prozent. Weniger gut kommen Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) bei den Fans an – die Kalifornierin sehen sogar nur 26 Prozent der Befragten in einem positiven Licht. Auch diese Zahlen findet Ingrid wenig überraschend. "Bei Meghan habe ich das Gefühl, dass sie nur einen Ausdruck hat, das breite Grinsen, das ist alles", erklärt die Adelsexpertin und fügt hinzu: "Das wirkt nicht natürlich". Das Ende der Liste markiert Prinz Andrew (64), nur sechs Prozent der Befragten bewerten ihn positiv.

Der ewige Vergleich mit Kate soll Meghan so langsam auf die Nerven gehen. Erst kürzlich wagte sie mit ihrer neuen Lifestyle-Marke American Riviera Orchard einen Schritt aus dem Schatten der Royals hinaus. Doch schnell verlor sie die Aufmerksamkeit für ihr Projekt, da die Prinzessin nur wenige Tage später ihr emotionales Video über ihre Krebsdiagnose teilte. "Sie kann sich darüber nicht beschweren, aber sie steht erneut im Schatten ihrer Schwägerin", berichtet Adelsexperte Tom Quinn laut Mirror.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2020

