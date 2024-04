Erwartet Wilson Gonzalez Ochsenknecht den ersten Nachwuchs?

Süße Neuigkeiten von der Familie Ochsenknecht: Gibt es bald noch mehr Nachwuchs? Jimi Blues (32) Tochter Snow Elanie sowie Cheyennes (23) Kids Mavie und Matteo könnten sich bald über eine kleine Cousine oder einen Cousin freuen. Denn: Laut Bild soll Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34), der älteste Sohn von Uwe Ochsenknecht (68), mit seiner Partnerin ein Baby erwarten! Bereits in wenigen Monaten soll es schon so weit sein – der Babybauch seiner Freundin soll schon deutlich zu erkennen sein. Bislang äußerte sich der Schauspieleri noch nicht persönlich zu dem Gerücht.

Wer genau die werdende Mama und Partnerin an der Seite des Promi-Sprösslings ist, ist derzeit ebenfalls noch nicht bekannt. Berichten zufolge handelt es sich um eine Architektin, die gemeinsam mit Wilson in Berlin wohnt. Die beiden sollen bereits seit Jahren demselben Freundeskreis angehören, doch es funkte nicht direkt. In der Familien-Realityshow Diese Ochsenknechts erklärte der Musiker jedoch bereits: "Ich habe schon voll Bock, eine eigene Familie zu gründen." Und auch seine Schwester ist Fan dieser Idee. "Ich mag die einfach richtig gerne", schwärmt Cheyenne von seiner Partnerin.

In Sachen Kids kann sich Wilsons Liebste von dem Küken der Ochsenknecht-Geschwister bestimmt einen Rat abholen. Vor fast einem Jahr wurde Cheyenne zum zweiten Mal Mutter. Immer wieder verzückt das Model seine Fans mit Einblicken in ihren Familienalltag. Nun wagt sie jedoch zum ersten Mal etwas Abstand zu ihren Kleinen – Cheyenne und ihr Mann Nino Sifkovits sind derzeit ganz allein im Urlaub. "Es wird mir sehr schwerfallen, hier das zu verlassen und die Kinder zurückzulassen für zwei Wochen", erklärt sie besorgt auf Instagram.

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Schauspieler

Getty Images Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht, 2016

