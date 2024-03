"Gemischte Gefühle": Cheyenne Ochsenknecht urlaubt ohne Kids

Sie macht auch aus Schwierigkeiten kein Geheimnis. Cheyenne Ochsenknecht (23) ist stolze Mama von zwei Kindern. Gemeinsam mit ihrem Mann Nino Sifkovits durfte die Tochter von Uwe (68) und Natascha Ochsenknecht (59) bereits zwei Kinder auf der Welt begrüßen: ihre Tochter Mavie (3) und ihren Sohn Matteo. Auf Social Media gewährt das Model immer wieder private Einblicke in sein Familienleben. Nun überrascht Cheyenne mit spontanen Plänen!

In einer aktuellen Instagram-Story meldet sich die 23-Jährige bei ihren Fans und verrät dabei, dass sie und Nino am Ostersamstag in den Urlaub fliegen – allerdings ohne ihre Sprösslinge. "Es wird mir sehr schwerfallen, hier das zu verlassen und die Kinder zurückzulassen für zwei Wochen", gesteht die Blondine und fügt hinzu: "Ich habe echt gemischte Gefühle, was die ganze Reise angeht." Ihre Mutter Natascha und Ninos Vater Gerald werden sich in dieser Zeit um die Kleinen kümmern.

Trotz der Gewissensbisse freue sich Cheyenne dennoch sehr auf die Reise. "Wir fliegen wirklich komplett woanders hin, also wirklich ans andere Ende der Welt", schwärmt sie und erklärt weiter: "Ich werde die Kinder natürlich jeden Tag vermissen – aber Nino und ich haben noch nie zusammen so lange Urlaub gemacht." Wohin genau es geht, bleibt vorerst allerdings noch ihr Geheimnis...

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits mit Mavie im Oktober 2021

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihr Sohn Matteo im Mai 2023

