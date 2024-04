HealthyMandy hat in zweiter Schwangerschaft mehr zugenommen

HealthyMandy gibt neue Einblicke in ihre Schwangerschaft! Die Influencerin und ihr Mann FitnessOskar fiebern derzeit der Geburt ihres Sohnes entgegen. In einem Q&A auf Instagram gibt sie nun ein kleines Update. "Ich habe dieses Mal wesentlich mehr zugenommen als in der ersten Schwangerschaft", plaudert sie aus und fügt hinzu: "Mein Bauch ist dieses Mal extrem gerissen – aber ich bin einfach nur dankbar für dieses Wunder. Alles andere ist egal." Die Dehnungsstreifen interessieren sie nicht sonderlich, wie sie weiter erklärt: "Ich nenne sie Tigerstreifen. Es ist ein Gemälde, welches unser Wunder hinterlässt."

Gerade erst feierten die werdenden Eltern eine Babyparty – diese stand unter dem Motto "Lilo & Stitch" und wurde von Mandys Freundinnen organisiert. Ihre Fans ließ die Bloggerin auf Instagram an dem süßen Event teilhaben. "Was für eine wundervolle Überraschung", schwärmte Mandy. Sie habe die Party sehr genossen und sei unglaublich dankbar für ihre Freundinnen. "Das Motto war einfach so passend, total witzig", erzählte sie begeistert und gestand, dass sie es nun noch weniger abwarten könne, ihren Sohn endlich in den Armen zu halten.

Doch allzu lange müssen die Turteltauben wohl nicht darauf warten, dass ihre Familie weiter wächst: Mandy ist bereits im neunten Monat. Kürzlich wurde die Content Creatorin in einem Q&A gefragt, an welchem Datum ihr Baby ihrer Meinung nach das Licht der Welt erblicken wird. "Aktuell schätze ich am 9. Mai", verriet sie damals ihre Vermutung und ergänzte: "So krass, gestern ist mir eingefallen, wann die Eizellen entnommen worden sind – am 8. Mai wurden die Eizellen entnommen und befruchtet, das wäre echt krass, wenn er dann genau ein Jahr später geboren wird."

HealthyMandy und FitnessOskar im März 2023

HealthyMandy und FitnessOskar, 2024

