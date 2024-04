Schon im neunten Monat: Wann kommt HealthyMandys Baby?

HealthyMandy erwartet aktuell ihr zweites Kind. Lange dauert es nicht mehr, bis sie ihren kleinen Sohn im Arm halten kann. In einer Fragerunde via Instagram-Story wird die Influencerin nun nach ihrer Vermutung bezüglich des Geburtstages ihres Babys gefragt. "Aktuell schätze ich am 9. Mai.", antwortet sie. "So krass, gestern ist mir eingefallen, wann die Eizellen entnommen worden sind – am 8. Mai wurden die Eizellen entnommen und befruchtet, das wäre echt krass, wenn er dann genau ein Jahr später geboren wird. Dann wäre er auch kein Frühchen mehr", teilt die Netzbekanntheit ihre Gedanken.

Angst vor der Geburt habe sie zwar nicht – dennoch hätte sich Mandy die Umstände für die Geburt ein wenig anders gewünscht: "Ich hätte mich gefreut, wenn der kleine Mann sich [mit dem Kopf zum Becken] gedreht hätte und ich spontan entbinden könnte. Durch meine Gebärmutterfehlbildung und Vorderwandplazenta sieht es so aus, als würde er sich nicht mehr drehen." Aktuell scheint es somit so, als müsste ihr Baby per Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Für die Blondine sei das jedoch vollkommen in Ordnung. "Ich bin dankbar für diese Möglichkeit", schreibt sie in ihrer Story.

Die bisherige Schwangerschaft war für Mandy voller Höhen und Tiefen. Vor wenigen Wochen hatte die Fintnessbloggerin mit einem bakteriellen Befall zu kämpfen. Dieser musste mit Antibiotika-Infusionen im Krankenhaus behandelt werden. Hinzu kam ein roter Ausschlag, der einen starken Juckreiz am ganzen Körper auslöste. "Ich könnte wirklich weinen, weil mich das Jucken so verrückt macht", klagte sie damals in ihrer Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Mandys Baby wirklich am 9. Mai kommen wird? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, ich tippe auf einen anderen Tag. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de