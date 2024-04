Laura Peuker steigt bei Fame Fighting Challenger in den Ring

So langsam füllt sich das Line-up bei Fame Fighting Challenger. Bereits in rund einem Monat ist es so weit – Stars und Sternchen der Reality-TV-Welt steigen in den Ring und kämpfen um ein Ticket für das zweite große Fame-Fighting-Event im kommenden November. Nun konnte Veranstalter Eugen Lopez eine weitere TV-Bekanntheit für einen Kampf begeistern: Laura Peuker! Die einstige Temptation Island-Verführerin hat den Vertrag offiziell unterschrieben und wird antreten, wie auf Instagram verkündet wurde.

Gegen wen wird die Turnerin kämpfen? Ihre "Temptation Island"-Kollegin Jessi Accit hat ebenfalls bereits für den Kampf zugesagt. Auch Lena Schiwiora (27), Love Island-Girl Evi und Sima Milena werden im Mai die Boxhandschuhe heben. Für die Männer treten Realitystars wie Jakub Merlan-Jarecki (28), Nikola Glumac, Franco Klepac und Bocc Öszu in den Ring. Wer am Ende gegen wen kämpfen wird, ist noch nicht bekannt.

Die Fans in den Kommentaren auf Instagram sehen jedoch nur einen als würdigen Gegner für die Ex on the Beach-Kandidatin an – ihren Ex-Flirt Marc-Robin. Die beiden lernten sich bei "Temptation Island" kennen, wo der Vergebene sich schließlich von Laura verführen ließ und seine Freundin betrog. "Kämpf mal gegen Marc-Robin, das wäre fair. Ein Gegner ist der nicht wirklich", scherzt ein User.

RTL / Frank J. Fastner Laura, Verführerin bei "Temptation Island"

RTL Laura und Marc-Robin bei "Temptation Island"

