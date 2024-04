Fame-Fighting-Challenger-Hammer: Nikola Glumac tritt an

Fame Fighting Challenger sorgt für eine echte Überraschung! Bei dem Boxevent treten 16 Realitystars gegeneinander an, um sich für das Hauptevent im November zu qualifizieren. Die bisherigen Kandidaten waren teilweise noch nicht so bekannt – nun zieht Veranstalter Eugen Lopez ein echtes Ass aus dem Ärmel: Nikola Glumac, der schon manche TV-Shows auf dem Buckel hat, tritt auch an! Das wird auf dem offiziellen Instagram-Profil des Events bekannt gegeben: "Nikola Glumac aus München, bekannt aus Temptation Island kämpft am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach."

Die Fans scheinen sich über Nikola im Ring zu freuen. "Du machst das", kommentiert Carina Spack (27) den Beitrag. "Du holst dir den Sieg", zeigt sich ein weiterer Follower zuversichtlich. Gegen wen der Prominent getrennt-Sieger antreten wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Auch hier wird in den Kommentaren wieder fleißig spekuliert. "Gegen Jakub Merlan-Jarecki (28)?", fragt sich ein Fan.

Der Mann von Kate Merlan (37) ist neben Bocc Özsu, Nico Legat (26), Bobby Chamberz und Franco Klepac bereits für den Fight im Mai nominiert. Für Frauenpower sorgen Lena Schiwiora (27), Evi (29), Sima Milena und Jessi Accit. Auch hier stehen die Kampfpaarungen noch nicht fest. Ob möglicherweise der Gegner von Nikola schon dabei ist?

Instagram Nikola Glumac im Juni 2023

RTL Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

