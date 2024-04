Nico Legat kontaktierte Ex Sarah vor "Prominent getrennt"

Nico Legat (26) und Sarah Liebich trennten sich nach ihrer Teilnahme bei Temptation Island, nachdem der Sohn von Thorsten Legat (55) sie mit einer Verführerin betrogen hatte. In der Show Prominent getrennt treffen die Streithähne nun aber wieder aufeinander. In der zweiten Folge behaupteten sie, seit der Trennung keinen Kontakt mehr gehabt zu haben. Ein Instagram-Follower möchte von ihr wissen, ob Sarah und Nico vor der Sendung wirklich nicht miteinander gesprochen haben. "Er hat mir ungefähr zwei Wochen vor 'Prominent getrennt' eine Mail geschrieben. In der Mail meinte er, wenn ich noch quatschen will oder so was könnte ich mich gerne melden", verrät sie ehrlich. Darauf habe sie aber nicht reagiert: "Ein Gespräch oder Ähnliches gab es nie, wir haben uns nie über das, was passiert ist, ausgetauscht."

Ein weiterer Fan ist neugierig, aus welchem Grund sich Sarah in ihren Verflossenen verliebt habe. "Die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt und kann es mir heute selbst nicht erklären", gesteht sie und fügt aber hinzu: "Fakt ist, Nico kann auch anders, also ich kenne ihn auch anders. Ich weiß selbst nicht wirklich, was aus ihm geworden ist." Sie vermutet jedoch, dass er einen schwachen Charakter habe und im Fernsehen nach Anerkennung bettele.

Die Fans sind von seinem Verhalten in der Villa der Verflossenen allerdings nicht sonderlich begeistert. Dort genehmigte sich der Promi-Spross ein paar Drinks zu viel und äußerte einige fragwürdige Aussagen. Auch Sarah empfand den Auftritt ihres Ex-Partners als sehr unangenehm, wie sie im Promiflash-Interview verriet: "Das zu sehen war [...] purer Fremdscham." Sie habe Nico an dem Abend so gut gemieden, wie es nur ging.

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, TV-Bekanntheit

RTL Nico Legat bei "Prominent getrennt"

Überrascht es euch, dass sich Nico vor dem Dreh bei Sarah gemeldet hat? Ja, damit habe ich nicht gerechnet! Nein, ich habe mir schon so etwas gedacht... Ergebnis anzeigen



