Rückenfrei: Herzogin Meghan strahlt elegant bei Harrys Event

Für seine gemeinnützige Organisation Sentebale legt sich Prinz Harry (39) ganz schön ins Zeug! Um Geld für den guten Zweck zu sammeln, organisiert der Herzog von Sussex immer wieder aufwendige Charity-Veranstaltungen. So auch vor wenigen Tagen: Denn der Sohn von König Charles (75) gewann wichtige Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft für eine Podiumsdiskussion und ein anschließendes Dinner in Florida. Auch seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) ließ sich dieses besondere Event nicht entgehen. Die Schauspielerin war für diesen Anlass perfekt gekleidet. Sie strahlte in einem asymmetrischen schwarzen Designerkleid von St. Agni. Der tiefe Rückenausschnitt war dabei ein besonderer Hingucker. Dazu kombinierte die ehemalige Suits-Darstellerin ein Paar elegante Dior-Ohrringe.

Ihr Ehemann Harry hingegen entschied sich eher für einen lässigeren Look. Statt eines Anzugs trug der gebürtige Londoner eine Kombination aus Jeans, Hemd und Jackett. Auch bei den Farben hielt er es eher einfach: Er erschien bei dem Event ganz in Blau. Zusammen mit der Vorsitzenden von Senable, Dr. Sophie Chandauka MBE, und der Mitbegründerin Alix Lebec hielt der britische Adlige sogar einen Vortrag. Er soll nach Angaben der offiziellen Webseite der Organisation über Lösungen für die Probleme der südlichen Regionen Afrikas diskutiert haben.

Der Prinz hatte die Wohltätigkeitsorganisation im Jahr 2006 zu Ehren seiner Mutter, der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36), gegründet. Sentebale konzentriert sich vor allem auf die Hilfe für junge Menschen im südlichen Afrika. Harrys Verbindung zu dem Kontinent sei seiner Mutter zu verdanken, erklärte der 39-Jährige emotional während seines Vortrags. Dianas Arbeit in Afrika habe den Weg für ihn geebnet und ihm als Inspiration gedient, machte der Bruder von Prinz William (41) deutlich.

Getty Images Alix Lebec, Prinz Harry und Dr. Sophie Chandauka Mbe im April 2024

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry, August 1995

