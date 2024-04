Beim Polospiel: Prinz Harry und Meghan küssen sich innig!

Romantischer Auftritt von Prinz Harry (39) und seiner Ehefrau Meghan (42)! Das Skandalpärchen besuchte gemeinsam ein Benefiz-Polospiel in Florida. Die Mannschaft des Rotschopfs gewann 3:1 – Harry selbst erzielte laut Associated Press sogar das erste Tor. Die Mannschaft des Prinzen ging in beiden Spielen des Turniers als Sieger hervor und wurde bei der Siegerehrung mit einem Pokal belohnt. Auf Fotos, die unter anderem Daily Mail veröffentlichte, überreichte Meghan ihrem Liebsten die Trophäe und belohnte ihn obendrauf mit einem innigen Schmatzer. Ebenfalls mit von der Partie war ein Kamerateam des Streaminganbieters Netflix, das für die kommende Serie des Ehepaares alle Momente auf Kamera festhielt. Das neue Projekt soll sich um den elitären Sport des Wahl-Amerikaners drehen.

Doch die Serie über den Polosport soll nicht die einzige bleiben. Wie Deadline berichtete, arbeitet auch die ehemalige Suits-Darstellerin an einem Format: So soll Meghan derzeit eine Koch- und Gartenshow produzieren. Harry und Meghans erste Dokumentation für den Streaming-Riesen schlug durch die Decke. "Die Dokumentation, die wir über die beiden gemacht haben, ist immer noch eine der meistgesehenen Dokumentationen aller Zeiten auf Netflix und riesig, besonders in Großbritannien, wo die Leute einfach alles über sie verschlingen. Sie sind umstritten, aber das ist normalerweise eine gute Sache", betonte CEO Ted Sarandos (59) im Gespräch mit Forbes.

Seit ihrem Rücktritt von den royalen Pflichten müssen der Sohn von König Charles III. (75) und die US-Amerikanerin selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Der Deal mit Netflix sowie das Schreiben mehrerer Bücher spülte ordentlich Geld in die Kassen des abtrünnigen Ehepaares: Laut Mirror verfügen Harry und Meghan über ein Vermögen von umgerechnet 55 Millionen Euro.

