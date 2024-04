So findet Taylor Swift Emily und Ryans "All Too Well"-Cover

Vor wenigen Tagen promoteten Ryan Gosling (43) und Emily Blunt (41) bei ihrem Auftritt in der Comedyshow "Saturday Night Live" ihren neuen gemeinsamen Film "The Fall Guy". Doch auch mit ihren letzten beiden sehr erfolgreichen Filmen, Barbie und "Oppenheimer", machten die beiden Schauspieler noch einmal Furore. Mit einem Cover von Taylor Swifts (34) Song "All Too Well" verarbeiteten sie scherzhaft ihre Gefühle auf der Bühne. "Aber ich kann Ken einfach nicht loslassen", sang der kanadische Darsteller dramatisch. Taylor zeigt sich von dieser neuen, humorvollen Interpretation ihres Songs begeistert. In ihrer Instagram-Story teilt sie den Auftritt des Schauspieler-Duos. "Nicht, dass ich versehentlich irgendwann mal eure Version singe", witzelt der Popstar. Begeistert fügt sie hinzu: "Euer Lied ist großartig!"

Mit dieser Meinung ist die Grammy-Preisträgerin nicht alleine. In den sozialen Netzwerken häufen sich die positiven Kommentare zu Ryan und Emilys Performance. "Ich bin buchstäblich sprachlos. Das war einer der besten SNL-Monologe der jüngeren Geschichte! Die beiden waren einfach nur unglaublich. Barbenheimer für immer", schwärmt ein Nutzer auf X. Doch auch die Songauswahl trifft bei den Fans auf Zustimmung. "Ryan und Emily performen Taylor Swifts Song! Wie sollte es noch besser werden?", zeigt sich ein weiterer User begeistert.

Ryan stand schon das dritte Mal als Gastmoderator bei der beliebten Comedyshow auf der Bühne. Neben dem Duett mit seiner Schauspielkollegin lieferte der 43-Jährige den Zuschauern an dem Abend auch zahlreiche weitere Unterhaltungseinlagen. Zusammen mit Kate McKinnon (40) performte er beispielsweise ihren legendären Alien-Sketch, bei dem sie von Außerirdischen entführt werden. Diesen hatten sie bereits erstmals vor acht und dann erneut vor sechs Jahren aufgeführt.

Getty Images Ryan Gosling und Emily Blunt, März 2024

Getty Images Kate McKinnon bei den Golden Globe Awards 2020

