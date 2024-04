"Barbenheimer" bei SNL: Emily Blunt und Ryan werden gefeiert

Die Rivalität zwischen Barbie und "Oppenheimer" nimmt kein Ende! Nachdem das Ergebnis bei den Oscars die Krone eigentlich eindeutig an das Historiendrama überreicht hat, lassen Ryan Gosling (43) und Emily Blunt (41) es einfach nicht gut sein. Jetzt übernehmen sie eine Sendung in der Comedyshow "Saturday Night Live" – und der Auftritt hat es in sich! Als Ryan allein beginnt, will er das Thema "Barbenheimer" eigentlich ein für alle Mal beenden. "Ich bin hier wegen meines neuen Films 'The Fall Guy' mit Emily Blunt. Also keine Sorge, ich werde keine Witze über Ken machen, denn das ist nicht lustig. Ken und ich, wir mussten Schluss machen. Wir sind zu weit gegangen, und es ist vorbei", versichert er. Lange hält dieser Vorsatz jedoch nicht.

Noch bevor Emily auf die Bühne kommt, performt er im Pelzmantel und mit Sonnenbrille. Als die Britin dann dazu kommt, will sie das Ganze beenden. "Wir hatten einen ganzen 'Fall Guy'-Monolog geplant. Es sollte episch werden. Ich wollte dich mit Dingen überfallen, aber stattdessen singst du wieder über Ken", schimpft sie. Ryan solle den Mantel ausziehen, er blamiere sich. Als Reaktion entgegnet Ryan, ob sie ihre Figur Kitty Oppenheimer nicht vermisse. Das ist der Startschuss für ein Duett, das eine schräge Mischung aus Barbieland und den "Oppenheimer"-Anzügen der 40er ist.

Die "Barbenheimer"-Rivalität scheint in Hollywood mittlerweile richtig Kult zu sein. Schon bei der Oscar-Verleihung hatte das für einen ikonischen Moment gesorgt, denn Emily und Ryan hatten auch hier gemeinsam auf der Bühne gestanden. Dabei hatten die beiden eine kleine, inszenierte Zickerei nicht lassen können. Doch all das scheint nur Spaß zu sein, denn danach schwärmte Emily in einem Interview mit People von ihrem Kollegen: "Ich meine, es ist einfach so einfach, mit ihm zusammen zu sein. Es macht so viel Spaß!"

Getty Images Ryan Gosling und Emily Blunt, März 2024

Getty Images Emily Blunt und Ryan Gosling bei der Oscarverleihung 2024

