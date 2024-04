Trotz O.J. Simpsons Schulden: Goldman-Familie bekommt nichts

Vergangene Woche starb der einstige NFL-Star O.J. Simpson (✝76) an den Folgen seiner Krebserkrankung. Durch seiner Sportkarriere wurde er weltberühmt – aber auch wegen zahlreicher Schlagzeilen. Und auch nach seinem Tod sorgt der Schauspieler für Aufsehen – und zwar mit seinem Testament: Berichten zufolge enthält O.J.s letzter Wille Anweisungen, die vor allem die Familie des verstorbenen Ron Goldman, dem Partner seiner Ex-Frau Nicole Brown (✝35), betreffen. O.J., der trotz schwerwiegender Beweise im Jahr 1995 vom Vorwurf des Doppelmords an seiner Ex und ihrem Freund freigesprochen wurde, hat anscheinend verfügt, dass sein Vermögen nicht zur Begleichung der Schulden aus dem damaligen Zivilprozess verwendet werden soll. In diesem Prozess wurde er zu einer Zahlung von umgerechnet 30 Millionen Euro an die Hinterbliebenen verurteilt – lediglich 123.600 Euro sollen die Eltern des Ermordeten damals erhalten haben.

O.J.s Anwalt und langjähriger Weggefährte, Malcolm LaVergne, macht im Interview mit Las Vegas Review-Journal zudem deutlich, dass der Nachlass gezielt gegen die Entschädigung der Familien der Opfer eingesetzt wird. "Es ist meine Hoffnung, dass die Goldmans nichts bekommen", erklärt der Jurist gegenüber dem Medium und betont außerdem: "Sie [die Angehörigen Ron Goldmans] sollen leer ausgehen, sie ganz besonders. Dafür werde ich alles in meiner Macht Stehende tun." Stattdessen soll das Erbe des "Die nackte Kanone"-Stars unter seinen vier Kindern aufgeteilt werden – zu welchen Anteilen genau, ist jedoch nicht bekannt. Sollte jemand O.J.s Nachlass juristisch anfechten wollen, habe der ehemalige Sportler ebenfalls Vorkehrungen getroffen: Medienberichten zufolge soll jeder, der gegen seinen Erbanteil vorgeht, "nur einen Dollar" erhalten.

Sein Testament hatte O.J. schon vor Jahren verfasst, um seinen Nachlass genau zu regeln und um etwaige Rechtsstreitigkeiten zu verhindern. In den Tagen vor seinem Tod war der Filmstar nicht mehr dazu imstande gewesen, eine Unterhaltung zu führen, wie sein Anwalt gegenüber CNN verriet. O.J. und Malcom selbst verband eine tiefe Bekanntschaft – der Anwalt vertrat ihn bereits 2009 vor Gericht. Vor seinem Ableben hatte Malcolm außerdem O.J. mehrmals in einem Hospiz besucht.

Nur wenige Monate nachdem bekannt geworden war, dass O.J. an Prostatakrebs erkrankt ist, gab seine Familie am vergangenen Donnerstag bekannt, dass er an den Folgen seiner Erkrankung gestorben sei. "Am 10. April erlag unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs", erklärte seine Familie in einem Statement auf X. Außerdem geht aus der Erklärung hervor, dass O.J. im Kreise seiner Familie starb: "Er war umgeben von seinen Kindern und Enkelkindern. In dieser Zeit des Übergangs bittet seine Familie darum, ihre Wünsche nach Privatsphäre und Würde zu respektieren."

Wie aus seinem letzten Post auf der Social-Media-Plattform hervorgeht, schien O.J. bis zuletzt hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. "Meine Gesundheit ist gut. Natürlich habe ich mit ein paar Problemen zu kämpfen, aber ich glaube, ich bin aus dem Gröbsten raus und ich werde hoffentlich in ein paar Wochen wieder auf dem Golfplatz stehen", schrieb er in einem Beitrag und bedankte sich zudem bei seinen Fans für die zahlreichen Genesungswünsche. Nachdem O.J.s Tod bekannt geworden war, meldete sich einige seine Anhänger unter diesem Post. "Ruhe in Frieden, O.J.! Du warst einer meiner Lieblings-Running-Backs, als ich aufwuchs", schrieb etwa ein User.

