Ups! Nicole Scherzinger stolpert bei Awards auf der Bühne

Das ist noch mal gutgegangen! Nicole Scherzinger (45) sorgte am vergangenen Sonntag für einen kurzen Schreckmoment. Die Pussycat-Dolls-Berühmtheit wurde bei der Verleihung der Olivier Awards für ihre Rolle in "Sunset Boulevard" als beste Darstellerin in einem Musical ausgezeichnet, wie Daily Mail berichtet. An diesem Abend entschied sie sich für eine bodenlange schwarze Robe mit Beinschlitz, Schleppe und High Heels – diese Kombi stellte sich als nicht so vorteilhaft heraus. Der Weg zur Bühne und die Treppe schienen noch kein Problem zu sein. Oben angekommen stolperte die "Buttons"-Interpretin dann aber doch! "Zuallererst möchte ich Gott dafür danken, dass er mich vor diesem Trip gerettet hat", begann sie ihre Dankesrede scherzend.

Damit hatte sie die Lacher wohl auf ihrer Seite. Im Anschluss teilte die Tänzerin dann noch ein paar rührende Worte. "Aber im Ernst, ohne ihn bin ich nichts. Danke an die Londoner Theatergemeinde, die ihre Arme und Beine wie ein Klammeräffchen um mich geschlungen hat und mich als eine der ihren aufgenommen hat", erzählte Nicole. Wie sie verriet, scheint sich durch die Rolle in dem Stück ein Traum erfüllt zu haben: "Ich komme aus wirklich bescheidenen Verhältnissen und wollte immer Sängerin sein und Musicals machen." Sie wolle zukünftig noch "so viele Rollen" spielen.

Zu Beginn des Jahres gönnte sich die Beauty nach all der harten Arbeit im vergangenen Jahr eine Auszeit. Auf Instagram teilte die 45-Jährige ein paar Schnappschüsse aus ihrem Kurzurlaub in Portugal. "Nach fünf Monaten ohne Pause bin ich mal übers Wochenende weg. Ich fühle die Sonne wieder auf meiner Haut. Esse all das Essen, das ich sehe. Atme. Lasse los. Und kann endlich alles aufnehmen...", kommentierte sie ein Bild von sich am Strand, auf dem im Hintergrund die untergehende Sonne den Himmel kunterbunt zeichnete.

Getty Images Nicole Scherzinger, Musical-Darstellerin und Sängerin

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im Urlaub, 2024

