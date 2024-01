Nach harter Arbeit: Nicole Scherzinger genießt ihren Urlaub!

Sie gönnt sich eine Auszeit! Hinter Nicole Scherzinger (45) liegen arbeitsreiche Monate. Für ihre Rolle in dem Musical "Sunset Boulevard" legte sich das ehemalige Bandmitglied der Pussycat Dolls so richtig ins Zeug. Neben zahlreichen Proben, Shows und Veranstaltungen hatte die Sängerin kaum Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Das will sie nun endlich nachholen: Nicole genießt einen Kurzurlaub in Portugal!

Auf Instagram teilt die Musikerin einige Schnappschüsse von ihrer Reise. Glücklich sitzt die "Don't Cha"-Interpretin am Meer und beobachtet den Sonnenuntergang. In einer anderen Aufnahme zeigt sie den Followern ihr leckeres Essen. Die kleine Auszeit scheint Nicole bitter nötig zu haben. "Nach fünf Monaten ohne Pause bin ich mal übers Wochenende weg. Ich fühle die Sonne wieder auf meiner Haut. Esse all das Essen, das ich sehe. Atme. Lass mich los. Und kann endlich alles aufnehmen...", lässt sie ihre Fans unter dem Post wissen.

Die Follower gönnen der "When I Grow Up"-Sängerin den Erholungsurlaub sehr. "Genieße jede Minute", kommentiert beispielsweise ein Fan unter Nicoles Netzbeitrag. Ein weiterer User schreibt: "Ein wohlverdienter Urlaub. Ich wünsche dir viel Spaß!"

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im Urlaub, 2024

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger am Strand

Getty Images Nicole Scherzinger beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

