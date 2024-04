Andrzej Cibis und seine Vica schwärmen von ihrem Nachwuchs

Andrzej Cibis (36) genießt die Zeit mit seinem Nachwuchs! Im November des vergangen Jahres wurden der Profitänzer und seine Liebste Victoria Kleinfelder zum ersten Mal Eltern. Aus diesem Grund gönnt sich der Sportler in diesem Jahr eine Auszeit von Let's Dance. Ein Besuch im Studio ist dennoch drin – zusammen mit Sohnemann Adam! Obwohl sich seit der Geburt einiges für das Paar verändert hat, kommen die beiden gar nicht aus dem Schwärmen heraus. "Das kleine Wesen kontrolliert eben unseren Alltag und auch die Nacht, das ist schon ein bisschen anders", äußert sich Vica im Interview mit RTL, fügt allerdings noch hinzu: "Aber es wird so viel schöner."

Der Besuch im "Let's Dance"-Studio sorgt bei Andrzej für einiges an Gänsehaut. "Jedes Mal, wenn der Jingle losgeht, dann kribbelt die Haut", erzählt er zudem im Gespräch mit dem Sender. Doch die Entscheidung, erst einmal bei der beliebten Tanzshow auszusetzen, um die Zeit mit Söhnchen Adam zu genießen, bereue der Profi nicht.

Ihren Besuch im Studio hält Andrzej außerdem auf Instagram fest. "Es war so schön, wieder da zu sein und Adam einen Teil unserer Welt zu zeigen", schreibt der frischgebackene Papa stolz in einem Beitrag. Dazu teilt der Tanzsportler zudem Schnappschüsse, auf dem der kleine Nachwuchs liebevoll von dem "Let's Dance"-Team in Empfang genommen wird.

Instagram / andrzejcibis Victoria Kleinfelder und Andrzej Cibis mit ihrem Baby Adam

Instagram / andrzejcibis Andrzej Cibis und Victoria Kleinfelder mit Baby Adam im "Let's Dance"-Studio

