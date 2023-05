"Let's Dance"-Halbfinale: Davor hat Philipp Boy Bammel!

Wer hätte gedacht, dass Philipp Boy (35) jetzt noch etwas aus der Ruhe bringen könnte? Derzeit schwingt der Turner gemeinsam mit Patricija Ionel (28) wöchentlich bei Let's Dance das Tanzbein. Vergangenen Freitag konnte das Duo sogar ganze 60 Punkte einheimsen – die höchste zu erreichende Punktzahl des gesamten Abends. Das Finale ist nun bloß noch knapp zwei Wochen entfernt und der Pott in greifbarer Nähe. Vor diesem Tanz fürchtet sich Philipp jedoch!

In der kommenden Woche steht neben zwei Tänzen zudem noch der sogenannte Impro-Dance auf dem Programm der Star-Tänzer-Duos. Für den Sportler stellt das offenbar eine ganz schöne Herausforderung dar – von seiner Tanzpartnerin sei er nämlich schon einmal vorgewarnt worden! "Patricija hat mir schon von Anbeginn gesagt: 'Hey, wenn wir es bis dahin schaffen, das wird die krasseste Woche überhaupt'", plaudert Philipp im Instagram-Livestream der Sendung aus. Er verrät zudem, was ihn am meisten verunsichere. "Ich habe richtig Bammel vor diesem Impro-Dance", gibt er zu.

Doch was ist die richtige Herangehensweise an den Impro-Dance? "Durchatmen", rät Profitänzer Andrzej Cibis (35). "Ich glaube, wenn man in so einem Panikmodus ist, sich schnell umziehen zu müssen, dann die Choreo erklärt zu bekommen, dann geht die Luft immer höher und dann am Ende kippt man einfach um", erklärt er. "Nicht die Fassung verlieren. Einfach auf seinen Partner achten und einen Tunnelblick haben. Einfach mit dem Partner eins sein", gibt auch Malika Dzumaev (32) den Promis mit auf den Weg.

Getty Images Patricija Ionel, Philipp Boy und Christina Luft bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Patricija Ionel und Philipp Boy bei "Let's Dance" 2023

Instagram / natalia_yegorova Natalia Yegorova und Andrzej Cibis

