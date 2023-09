Andrzej Cibis und seine Vica verkünden das Babygeschlecht

Andrzej Cibis (36) lüftet ein gut gehütetes Geheimnis! Im Juli machte der Let's Dance-Profi öffentlich, dass er und seine Frau Victoria zum ersten Mal Eltern werden. Wie fortgeschritten die Schwangerschaft ist oder ob sie sich über einen Jungen oder ein Mädchen freuen dürfen, behielten sie zunächst für sich. Doch jetzt hat das Paar eine Gender-Reveal-Party gefeiert: Dabei verraten Andrzej und seine Vica auch endlich das Babygeschlecht!

Auf Instagram veröffentlichte der Sportler ein Video, in dem zu sehen ist, wie er und seine Liebste einen Behälter mit Rauch beobachten, der sich dann plötzlich verfärbt – und zwar blau. Andrzej und Vica bekommen also einen Sohn! "Danke an unsere Freude, die diese schöne Gender-Reveal-Überraschung für uns organisiert haben", freute er sich zudem im Beitragstext. Er sei überwältigt und sehr aufgeregt.

Doch nicht nur Andrzej und Victoria sind von diesem süßen Moment offenbar total geflasht. In der Kommentarspalte brachten auch einige "Let's Dance"-Kollegen ihre Freude zum Ausdruck. "Das ist so toll – Mini Cibis", schrieb zum Beispiel Isabel Edvardsson (41). Patricija Ionel (28) kommentierte hingegen: "Wie cool ist das denn? Wir freuen uns für euch."

Instagram / andrzejcibis Andrzej Cibis und seine Frau Victoria

Instagram / vicakleinfeldercibis Andrzej und Victoria Cibis, 2023

Instagram / andrzejcibis Victoria und Andrzej Cibis

