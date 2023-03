"Let's Dance"-Aus: Bleibt Natalia mit Andrzej in Kontakt?

Natalia Yegorova (49) hofft darauf, Andrzej Cibis (35) auch weiterhin in ihrem Leben zu haben. Vergangenen Freitag musste sich die Sängerin von ihrem Tanzpartner bei Let's Dance verabschieden. Über drei Wochen hatte die Ex-Frau von Vitali Klitschko (51) gemeinsam mit dem Sportler für die beliebte Tanzshow trainiert. In dieser Zeit scheinen sich die beiden freundschaftlich näher gekommen zu sein. Doch bleibt ihre Verbindung auch nach ihrem Exit bestehen? Im Promiflash-Interview verriet Natalia jetzt, ob sie vorhat, mit Andrzej in Kontakt zu bleiben.

"Ich vermisse ihn sehr. Er war nicht nur mein Tanzpartner, er hat mich emotional und mental unterstützt. Er hat früh erkannt, wie ich ticke", erzählte die 49-Jährige im Interview mit Promiflash. Der Profitänzer sei immer für sie da gewesen und habe sie gestärkt, wenn sie Zweifel überkommen haben. "Die Chemie war da, das war sehr wichtig für mich und das habe ich mir von Anfang an gewünscht", betonte Natalia. Daher wolle die dreifache Mutter auch in Kontakt mit Andrzej bleiben. "Ich habe seine Frau kennengelernt. Bis Mai sehen wir uns ja noch bis zum Finale. Ich glaube, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren", erklärte sie.

Auch gab die Musikerin im Gespräch über ihren Tanzpartner Einblicke in ihr Seelenleben. "Ich bin ein extrovertierter Introvert. Ich neige dazu, mich zurückzuziehen, wenn ich Zweifel bekomme. [...] Nach außen bin ich eine starke Persönlichkeit, aber innerlich bin ich sehr zerbrechlich. Ich zweifle, wie jeder Mensch", offenbarte die 49-Jährige. Andrzej habe genau gewusst, wie er mit ihr umzugehen habe und wie er ihr sie unterstützen könne.

