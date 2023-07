"Let's Dance"-Star Andrzej Cibis wird zum ersten Mal Papa

Süße Neuigkeiten von Andrzej Cibis (36)! Seit 2017 schwebt der Profitänzer bei Let's Dance über das Parkett und geht darin voll auf. Auch privat scheint er sein Glück bereits gefunden zu haben: 2015 hatte er seiner Victoria Kleinfelder ganz romantisch das Jawort gegeben. Nun können sich die beiden über einen neuen Meilenstein ihrer Liebe freuen: Andrzej und Victoria erwarten ihren ersten Nachwuchs!

Auf Instagram teilen die beiden Turteltauben ein Video, in dem sie Hand in Hand gehen und der Tänzer beim Umdrehen den Bauch seiner Frau streichelt. Überglücklich strahlen die zwei in die Kamera. "Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt. Kleines Paket wächst", schreiben sie dazu. Mehr Details zu ihrem Babyglück gaben Andrzej und Victoria noch nicht preis.

Unter ihrem Video sammeln sich zahlreiche Glückwünsche. "Oh, herzlichen Glückwunsch euch beiden! Eine gesunde und reibungslose Schwangerschaft wünsche ich euch", kommentierte Andrzejs "Let's Dance"-Kollegin Christina Luft (33). Renata Lusin (35) scheint bereits etwas geahnt zu haben: "Wie schön! Habe mir schon gedacht."

Instagram / andrzejcibis Andrzej Cibis und seine Frau Victoria

Instagram / vicakleinfeldercibis Andrzej und Victoria Cibis, 2023

Instagram / andrzejcibis Victoria und Andrzej Cibis

