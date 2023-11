"Let's Dance"-Star Andrzej Cibis' Sohn ist auf der Welt!

Andrzej Cibis (36) ist überglücklich! Im Juli machten der Let's Dance-Profi und seine Frau Victoria öffentlich, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Im September gab das Paar dann auch das Babygeschlecht bekannt: Der Sportler und seine Liebste durften sich auf einen Jungen freuen. Nun können sie den Kleinen endlich in den Armen halten. Andrzej und Victorias Baby ist da!

Auf Instagram teilte das Paar ein Video, in dem zu sehen ist, wie es die Füße des Neugeborenen hält. In dem Clip verrieten die frischgebackenen Eltern, dass der Kleine bereits am 20. November das Licht der Welt erblickt hat und auf den Namen Adam Cibis hört. "Worte können das nicht beschreiben", staunte Andrzej in dem Beitragstext.

Die Fans sind von diesen Neuigkeiten total aus dem Häuschen. "Liebe Vica , lieber Andrzej, ich freue mich von Herzen mit euch. Ihr werdet wunderbare Eltern sein. Ich drücke euch ganz doll", kommentierte zum Beispiel auch Andrzejs "Let's Dance"-Kollege Massimo Sinató (42). Die Profitänzerin Kathrin Menzinger (35) schrieb zudem: "Willkommen auf der Welt lieber Adam."

