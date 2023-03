Für diesen Promi hat es sich bei "Let's Dance" ausgetanzt!

Was für ein Abend bei Let's Dance! Heute Abend lief die beliebte Tanzshow wieder einmal über die Fernseher der deutschen Haushalte. In dieser Folge gab es so einige erstaunliche Auftritte. Die Web-Bekanntheit Julia Beautx (23) und ihr Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (35) legten einen atemberaubenden Tango hin. Anna Ermakova (22) und Valentin Lusin (36) begeisterten so sehr, dass sie die erste volle Punktzahl der Staffel erreichten. Doch für wen reichte es nicht?

Natalia Yegorova (49) und Andrzej Cibis (35) mussten die Show verlassen! Und das obwohl Chryssanthi Kavazi (34) und ihr Partner Vadim Garbuzov (35) mit 13 Punkten die schlechteste Wertung der Jury bekommen hatten. Aber die GZSZ-Schauspielerin und ihr Partner bekamen dann von den Zuschauern genug Anrufe. Ebenfalls zittern mussten Knossi (36) und Isabel Edvardsson (40) sowie Sally Özcan (34) und Massimo Sinató (42).

Gewinner der heutigen Folge sind definitiv Boris Beckers (55) Tochter und ihr Tanzpartner Valentin. Die beiden verzückten mit ihrem Slowfox so sehr, dass der sonst so kritische Llambi sogar elf Punkte gab! Er zog eine zweite Kelle, um Anna einen Extrapunkt zu geben.

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, Moderatoren von Let's Dance

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

