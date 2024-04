Hugh Jackmans Ex Deborra-Lee düst lächelnd durch New York

Sie macht einen zufriedenen Eindruck! Deborra-Lee Furness (68) geht seit dem vergangenen Jahr als Single durchs Leben. Noch vor wenigen Monaten äußerte die Ex-Partnerin von Hugh Jackman (55), sich an diese große Veränderung gewöhnen zu müssen – dennoch war sie stets positiv gestimmt. Diese Positivität ist der Schauspielerin auch nun wieder anzusehen. Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, sieht man sie mit einem glücklichen Gesichtsausdruck auf einem City-Roller durch die Straßen New Yorks düsen. In einem lässigen Look aus Sneaker, einer lockeren Hose, dem schwarzen T-Shirt, einer braunen Felljacke und ohne Make-up im Gesicht, genießt sie den Fahrtwind, der ihr durch die blonden Haare weht.

Im Januar machte die "Standing Room Only"-Darstellerin im Interview mit Daily Telegraph deutlich, dass jegliche Umgestaltung des Lebens gewöhnungsbedürftig sei und Zeit benötige, so auch die Trennung von seinem langjährigen Partner – doch sie sehe das als eine Art Geschenk: "Wissen Sie was, Veränderung, Übergang, Evolution ist ein bisschen beängstigend und wir haben alle ein bisschen Angst davor, aber ich denke, es ist wahrscheinlich unser größtes Geschenk." Aufgrunddessen freue sie sich auf alles, was zukünftig auf sie zukommt. "Es ist irgendwie aufregend", betonte Deborra.

Die Australierin und der Wolverine-Star hatten sich 1996 das Jawort gegeben. Im Laufe der Ehe adoptiere das Paar zwei Kinder. Sie galten als eines der Traumpaare Hollywoods – doch nach 27 Ehejahren verkündeten Deborra und Hugh im vergangenen Jahr plötzlich das Ende ihrer Beziehung. "Wir sind gesegnet, fast drei Jahrzehnte als Mann und Frau in einer wunderbaren, liebevollen Ehe gelebt zu haben. Unsere Reise verändert sich nun und wir haben uns entschieden, uns zu trennen, um unser individuelles Wachstum zu verfolgen", hieß es im September 2023 in einem Statement, das People vorlag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Deborra-Lee Furness im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, Deborra sieht auf den Bildern glücklich aus? Ja, superglücklich! Na ja, nicht so wirklich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de