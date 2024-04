Nach Trennung: Kyle Walker und Annie sind Eltern geworden!

Die Schlagzeilen rund um Kyle Walker (33) reißen nicht ab. Der britische Kicker gestand im Januar dieses Jahres, dass er eine längere Affäre mit der Influencerin Lauryn Goodman hatte – und das, obwohl er mit Annie Kilner verheiratet ist. Aus der Affäre entstand ein Baby und auch Annie war wieder schwanger. Jetzt berichtet ein Insider gegenüber The Sun: "Annie hat Anfang dieser Woche entbunden und es geht ihr gut. Mutter und Kind sind beide glücklich und gesund. Kyle könnte nicht glücklicher sein und ist so stolz auf Annie." Es ist das vierte gemeinsame Kind für sie. Zusammen sind der Fußballer und die Beauty aber wohl nicht mehr.

Nachdem sie von der Affäre erfahren hatte, soll die damals noch Schwangere direkt Schluss gemacht haben. Auch für Kyle und seine Affäre Lauryn ist es nicht das erste gemeinsame Kind. Schon 2020 haben sie einen gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen dürfen. Damals steckten er und Annie jedoch in einer Beziehungspause. Das war beim zweiten Nachwuchs mit Lauryn nicht der Fall.

Voller Reue bestätigte Kyle vor wenigen Monaten gegenüber The Sun, dass er seine Ehefrau und die Mutter seiner vier Kinder betrogen habe: "Was ich getan habe, ist schrecklich und ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe eine idiotische Wahl und idiotische Entscheidungen getroffen. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, was Annie durchmachen muss." Trotz allem habe er versucht, Annie so gut wie möglich zu unterstützen.

Instagram / annievkilner Annie Kilner, Frau von Fußball-Star Kyle Walker

Getty Images Kyle Walker, Januar 2023

