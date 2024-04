Oskar und HealthyMandy sind auf Kaiserschnitt vorbereitet!

FitnessOskar und HealthyMandy geben ein weiteres Update! Die schwangere Influencerin befindet sich derzeit in der 34. Schwangerschaftswoche. Wegen Vorwehen fuhr sie mit ihrem Mann ins Krankenhaus – und dort muss sie auch erst mal bleiben. "Sie haben Mandy jetzt da behalten. Es ist so weit alles gut", erklärt Oskar auf Instagram. Doch der kleine Mann könnte sich bald auf den Weg machen. Denn Mandys Gebärmutterhals ist nur noch sechs Millimeter lang. Da das ungeborene Kind jedoch noch falsch liegt, sind die Netzstars auch auf einen Kaiserschnitt vorbereitet: "Wir haben eben die Papiere für den Kaiserschnitt unterschrieben."

Eine Geburt in Beckenendlage wolle Mandy nicht. "Bei einem Kaiserschnitt sind die Risiken geringer", führt der Fitnessfan aus. Oskar denkt, dass das Baby noch nicht in den nächsten Tagen kommen wird – genau sagen könne er das aber nicht. Schon jetzt hat Mandy mit Wehen zu kämpfen. "Ich glaube, mein Bauch hat sich auch gesenkt", schilderte die Schwangere ihrer Community noch am Montag.

Noch vor rund einer Woche zeigte sich Mandy optimistisch, dass ihr Kind kein Frühchen sein werde. "Aktuell schätze ich am 9. Mai", lautete ihre Antwort auf die Fanfrage, wann ihr Wunder kommen könnte. "So krass, gestern ist mir eingefallen, wann die Eizellen entnommen worden sind – am 8. Mai wurden die Eizellen entnommen und befruchtet, das wäre echt krass, wenn er dann genau ein Jahr später geboren wird", erklärte sie auf Social Media. Mandy trägt das IPEX-Syndrom, das sie an ihre Kinder und Enkelkinder vererben könnte. Deswegen entschloss das Paar, eine künstliche Befruchtung mit Präimplantationsdiagnostik durchführen zu lassen.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar im März 2023

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar, Influencer

