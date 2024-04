Vorwehen? HealthyMandy lässt sich in Klinik durchchecken

Ist es bald schon so weit? HealthyMandy ist beinahe in der 34. Schwangerschaftswoche. Dass sich bei ihrem Körper derzeit einiges tut, merkt sie ganz deutlich. "Ich hatte die ganze Nacht so dolle Unterleibsschmerzen", berichtet die Fitnessenthusiastin auf Instagram. Sie sei sich unsicher, ob es sich nur um einen Schub ihres Kleinen handele oder ihr Körper sich bereits auf die bevorstehende Geburt vorbereite. Die Influencerin gibt zu bedenken: "Ich glaube, mein Bauch hat sich auch gesenkt." Kurze Zeit später gibt es dann das nächste Update: Für Mandy und ihren Partner FitnessOskar geht es nun ins Krankenhaus. "Wehen und Unterleibsschmerzen. Wir lassen es lieber mal abchecken", erklärt Oskar.

Die Position hat das Baby jedoch nicht geändert – sehr zum Leidwesen der werdenden Mutter. Bereits zuvor beklagte Mandy, dass es so wohl auf einen Kaiserschnitt hinauslaufen wird. "Ich hätte mich gefreut, wenn der kleine Mann sich [mit dem Kopf zum Becken] gedreht hätte und ich spontan entbinden könnte. Durch meine Gebärmutterfehlbildung und Vorderwandplazenta sieht es so aus, als würde er sich nicht mehr drehen", berichtete die Ehefrau kürzlich auf ihrem Social-Media-Profil.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Komplikation während der Schwangerschaft das Paar ins Krankenhaus bringt. Erst vor knapp einem Monat lag Mandy dort zuletzt – es bestand der Verdacht auf eine Frühgeburt. "Stand jetzt denke ich, dass ich nicht mehr nach Hause gehen werde. Wir müssen jetzt den Verlauf der nächsten Wochen abwarten", erklärte sie im Netz. Darüber hinaus hatte die Blondine mit einer bakteriellen Infektion zu kämpfen, die einen üblen Ausschlag ausgelöst hatte.

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy im Juni 2023

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

Wie findet ihr es, dass Mandy und Oskar ihre Fans im Netz auf dem Laufenden halten? Na ja, an ihrer Stelle würde ich nicht so viel Privates teilen. Ich finde es okay. Sie sind eben Personen des öffentlichen Lebens. Ergebnis anzeigen



