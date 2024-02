Liebe wieder vorbei? Yeliz Koc ist Yasin Mohamed entfolgt

Ist das der Beweis, dass schon wieder alles aus und vorbei ist? Über mehrere Monate hatten sich Yeliz Koc (30) und Yasin Mohamed (32) kennengelernt. Die Beauty betonte aber immer wieder, dass sie sich erst sicher sein wolle, bevor sie mit dem TV-Casanova eine Beziehung eingeht. Seit wenigen Wochen stehen die Zeichen allerdings eher auf Liebes-Aus, statt auf große Lovestory. Nun verdichten sich die Hinweise: Yeliz ist Yasin im Netz entfolgt!

Auf dem Instagram-Profil von Yeliz ist zu sehen, dass sie dem Hottie nicht mehr auf der Plattform folgt. Die Ex on the Beach-Bekanntheit hat seine vermeintliche Verflossene aber immer noch abonniert. Das Entfolgen deutet allerdings stark auf das Ende ihrer Kennenlernenphase hin. Zu ihrer aktuellen Verbindung äußerten sich aber bislang weder Yeliz noch Yasin.

Schon vor wenigen Wochen deutete die Promi Big Brother-Siegerin ein vorzeitiges Ende ihrer Liebelei mit Yasin an. "Du bist eine ganz tolle Mama. Irgendwann kommt der Richtige, auch für uns", kommentierte sie Evanthia Benetatous (31) Beitrag zur Trennung von Dennis Kessmeyer.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Realitystar

Instagram / yasin__11_ Yeliz Koc und Yasin Mohamed im November 2023

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

