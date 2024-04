Zwölf Jahre ein Paar: Nina Bott feiert Junggesellenabschied!

Nina Bott (46) lässt es noch einmal so richtig krachen! Die deutsche Schauspielerin geht bereits seit rund zwölf Jahren mit ihrem Partner Benjamin Baarz (36) durchs Leben – gemeinsam haben sie drei Kinder. 2022 verlobten sie sich, machten die süßen News aber erst acht Monate später öffentlich. Jetzt wird es offenbar ernst: Die GZSZ-Darstellerin hat in Hamburg ihren Junggesellinnenabschied gefeiert! In ihrer Instagram-Story teilt sie nun einige Eindrücke des ganz besonderen Tages. Dieser begann mit einem gemütlichen Frühstück, anschließend ging es für die Mädelstruppe mit der S-Bahn zu einem Malkurs. Während der ganzen Veranstaltung schmückte ein auffälliger Kopfschmuck ihr Haupt – ein Haarreif mit der Aufschrift "Braut". "Ich hatte so einen tollen Tag mit den besten Freundinnen überhaupt", schwelgt sie in Erinnerungen.

Ihre Verlobung gab die 46-Jährige im Mai des vergangenen Jahres bekannt – allerdingswiderwillig. Die Frage aller Fragen hatte Benjamin ihr bereits einige Monate zuvor gestellt, wie sie in ihrer Instagram-Story ausplauderte. Sie seien froh gewesen, die Verlobung erst einmal für sich behalten zu können. Doch die Freude war nicht von Dauer: Eine befreundete Redakteurin hatte Nina im Vorgespräch eines Interviews versprochen, sie nicht auf ihren Verlobungsring anzusprechen – tat es dann aber doch. Damit brachte sie Nina in die Bredouille, die daraufhin ihre Verlobung bekannt gab. "Eine enge Freundin wusste davon, ich habe sie gebeten, den Mund zu halten, sie hat es nicht getan. Sie hat mich quasi auflaufen lassen", berichtete sie damals.

Ihren Liebsten hatte Nina 2012 kennengelernt: Damals hatte sie sich gerade frisch von ihrem Ex-Partner Florian König (56) getrennt, mit dem sie 17 Jahre lang zusammen gewesen war. "Wie es das Schicksal so wollte, lief ich dabei öfter mal einem gut aussehenden jungen Mann in weißen Tennisshorts über den Weg, der mich jedes Mal aus seinen frechen blauen Augen anblitzte. Am Anfang war ich manchmal noch skeptisch. Er war ja erst 25 – wusste ein so junger Typ überhaupt, was er wollte?", schrieb sie in ihrer Biografie über Benjamin.

Anzeige Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / ninabott Benjamin Baarz und Nina Bott im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Eindrücke von Ninas JGA? Ich finde das total schön! Na ja, für mich hätte es ruhig mehr Action sein können... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de