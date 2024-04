Eine Woche nach Tod: O.J. Simpson (†76) wurde eingeäschert

Vergangenen Mittwoch war bekannt geworden, dass O.J. Simpson (✝76) an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben ist. Nun bestätigt sein langjähriger Anwalt Malcolm LaVergne gegenüber Associated Press, dass der ehemalige Footballspieler heute Morgen eingeäschert wurde. Demnach soll er in der Innenstadt von Las Vegas, in der Palm Mortuary, seine letzte Ruhe gefunden haben. Laut Malcolm waren einige ihm nahestehende Personen bei der Einäscherung anwesend.

Dass O.J. eingeäschert wird, sei der Wunsch seiner Familie gewesen. Laut der Zeitung New York Post sollen seine Hinterbliebenen allerdings strikt dagegen gewesen sein, sein Gehirn auf durch den Sport verursachte Schäden untersuchen zu lassen – das betonte zudem auch ausdrücklich sein Anwalt Malcolm: "[...] O.J. möchte, dass sein gesamter Körper eingeäschert wird, damit seine Kinder tun können, was sie für richtig halten."

Erst vor wenigen Tagen enthüllte der Jurist im Interview mit US Weekly, was O.J.s letzter Wunsch gewesen sei. Unter anderem habe er sich mehr Zeit mit seinen Liebsten erhofft. "Das Einzige, was ich ihn am Ende sagen hörte, war, dass er nur noch ein paar Jahre wollte. Er wollte sehen, wie sein ältestes Enkelkind zur Schule geht. [...] Aber er hat es nie geschafft", erklärte Malcolm und fügte hinzu: "Das, was O.J. am Ende am glücklichsten machte, war, dass er Großvater war und seine Enkel sehen, Zeit mit ihnen verbringen und mit ihnen spielen konnte."

O.J. Simpson im September 2008

O.J. Simpson

