Fußballer Kyle Walker verrät das Geschlecht seines Babys!

Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Vor wenigen Tagen ist Kyle Walker (33) zum sechsten Mal Papa geworden. Seine Noch-Ehefrau Annie Kilner hat das vierte gemeinsame Kind zur Welt gebracht. Bislang war das Geschlecht noch nicht bekannt. Doch gegenüber OK! soll der Fußballer nun bestätigt haben: Er sei "überglücklich", einen kleinen Jungen bekommen zu haben! Das macht das Kind dann schon zum vierten Sohn im Bunde der beiden. Aus einer Affäre mit Lauryn Goodman gingen zusätzlich ein Sohn und eine Tochter hervor.

Trotz der Differenzen und der Affäre des Kickers steht offenbar der frischgebackene Sohn im Mittelpunkt für die beiden. "Die ganze Familie freut sich riesig über das Baby. Es ist eine Erleichterung und ein Grund zur Freude für alle. Sie wollen ihr Leben von nun an abseits des Dramas weiterführen", betont ein Insider gegenüber Daily Mail. Kyle und Annie wollen ihre Ehe offenbar noch nicht aufgeben: "Er und Annie arbeiten an ihrer Beziehung und niemand weiß, was die Zukunft bringen wird. Sie haben sich noch nicht vollständig versöhnt, er ist noch in seiner eigenen Wohnung."

Anfang des Jahres hatte der Manchester-City-Star öffentlich zugegeben, dass er Annie lange betrogen hat. Aus dieser Affäre war ein Baby entstanden – aber dann wurde plötzlich auch bekannt, dass noch ein zweites Kind dazugekommen war. Als Annie damals davon erfuhr, dass Kyles Affäre zum zweiten Mal schwanger ist, machte sie sofort Schluss – sie selbst war damals noch schwanger. Mittlerweile sieht Kyle seine Fehler aber ein. "Was ich getan habe, ist schrecklich und ich übernehme die volle Verantwortung", meinte er gegenüber The Sun.

Instagram / annievkilner Annie Kilner, Frau von Fußball-Star Kyle Walker

Getty Images Kyle Walker, Sportler

