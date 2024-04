Molly-Mae Hague überrascht Fans mit krassem Throwback-Foto!

Molly-Mae Hague (24) gewährt gerne private Einblicke in ihr Leben. So auch jetzt: Auf YouTube lädt die ehemalige Kandidatin der britischen Version von Love Island nun ein Video hoch – und versetzt damit ihre Fans in Staunen! Die Blondine zeigt in dem Clip, wie sehr sich ihre Haare im Laufe der Zeit verändert haben und präsentiert dabei auch ein Throwback-Foto, auf dem sie fast nicht wiederzuerkennen ist: Darauf trägt die Beauty nämlich eine brünette Kurzhaarfrisur. "Manche Leute wissen es nicht, aber ich hatte früher die verrücktesten kürzesten Haare überhaupt", erklärt Molly und scherzt: "Ich hatte buchstäblich einen Pixie-Schnitt wie Frankie von The Saturdays. Es war so unglaublich kurz."

Ihre Follower sind bei so viel Nostalgie jedenfalls total aus dem Häuschen. Binnen weniger Minuten sammeln sich unzählige Kommentare unter dem Video. "Das jüngere Bild von Molly hat mich umgehauen! Es sieht aus wie eine künstliche Intelligenz. Ich liebe sie so sehr" oder "Dein Haarwachstum ist erstaunlich", lauten nur zwei der verblüffenden Nachrichten. Ein weiterer User schließt sich an und schwärmt: "Ich liebe dein natürliches Haar."

Dass Molly ab und an mit ihrer Frisur herumexperimentiert, ist kein Geheimnis. Ende Februar gönnte sich die 24-Jährige ein krasses Umstyling: Gemeinsam mit dem Star-Friseur Chris Appleton (40) präsentierte sie voller Stolz ihre lange Mähne in Kupferrot. Die feurige Typveränderung war allerdings nur von kurzer Dauer. In einer nachfolgenden Story erklärte die Beauty, dass es sich bei den roten Haaren lediglich um eine Perücke gehandelt habe.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit kupferroten Haaren, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch das Throwback-Foto von Molly? Schon krass – sie ist fast gar nicht wiederzuerkennen! Na ja, mich haut das Bild jetzt nicht vom Hocker... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de