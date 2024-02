Neuer Look: Molly-Mae Hague präsentiert kupferrote Haare!

Was für eine krasse Typveränderung bei Molly-Mae Hague (24)! Auf Social Media begeistert die ehemalige Teilnehmerin der britischen Ausgabe von Love Island regelmäßig ihre Fans. Dabei wurde die lange blonde Mähne zu einer Art Markenzeichen für die Influencerin. Doch nun überrascht die "At Home with the Furys"-Protagonistin ihre Follower mit einem neuen Look. Molly-Mae präsentiert sich mit kupferroten Haaren im Netz!

In ihrer Instagram-Story teilt sie dieses Selfie. Gemeinsam mit dem Star-Friseur Chris Appleton (40) präsentiert sie ihre langen kupferroten Haare. Doch ganz so radikal scheint Molly-Mae in puncto Typveränderung doch nicht zu sein. In ihrer nächsten Story-Sequenz erklärt sie: Es handelt sich bei den roten Haaren nur um eine Perücke. So bleibt die 24-Jährige ihren blonden Haaren vorerst weiterhin treu.

In der letzten Zeit machte Molly-Mae vor allem mit ihrer Ehekrise auf sich aufmerksam. Sie und ihr Ehemann Tommy Fury sollen zeitweise sogar vor einer Trennung gestanden haben. Kurz darauf zeigten sich die beiden jedoch wieder verliebt im Netz.

Molly-Mae Hague, 2024

Molly-Mae Hague, TV-Star

Tommy Fury und Molly-Mae Hague

