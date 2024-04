Christine Quinns Ehemann verstößt gegen das Kontaktverbot!

Das Ehedrama zwischen Christine Quinn (35) und Christian Richard nimmt weiter seinen Lauf. Laut Gerichtsdokumenten, die RadarOnline vorliegen, behauptet der Selling Sunset-Star, dass sie derzeit keinen Zugang zu ihrem Anwesen in Los Angeles habe. Ihr Noch-Ehemann soll gegen die gegen ihn erhobene einstweilige Verfügung verstoßen und den Code des Eingangstors geändert haben. "Damit hat er mich und unseren zweijährigen Sohn aus unserem Haus ausgesperrt und gegen beide Anordnungen verstoßen. Seit der Einreichung dieses Antrags wohne ich bei einem Freund, weil ich keinen Zugang zu meinem eigenen Haus habe. [...] Daher kann ich auch keine persönlichen Gegenstände von mir oder meinem Sohn mitnehmen, da sie alle im Haus sind", erläutert sie in den Dokumenten.

Aber nicht nur der Zutritt zu ihrem Haus bleibt Christine verwehrt. Darüber hinaus soll Christian jegliche Log-in-Passwörter für das Überwachungssystem, das WLAN-Konto und sogar der Klimaanlage geändert haben. In ihrem Antrag bittet die Immobilienmaklerin das Gericht, ihren Ex anzuweisen, den Code für das Haustor herauszugeben. Zudem gibt sie an, Christian habe psychische Probleme, die sich seit September 2023 immer weiter verschlechtert hätten. "Er schloss sich während der Arbeit in seinem Zimmer ein, blieb regelmäßig die ganze Nacht auf und verließ nur noch selten sein Schlafzimmer. [...] Christian bestand darauf, dass unser Sohn und ich bei ihm blieben und verlangte von uns, dass wir unsere Mahlzeiten auf dem Parkettboden im Schlafzimmer essen", erklärt sie.

Die einstweilige Verfügung gegen Christian erwirkte Christine, nachdem dieser vergangenen Monat wegen häuslicher Gewalt verhaftet worden war. Unter anderem habe er versucht, sie mit Blumenvasen und anderen Gegenständen zu bewerfen. Wie ein Insider gegenüber TMZ berichtete, soll es Christine mit der gerichtlichen Anordnung aber vor allem um die Sicherheit ihres Sohnes gehen – während seines Ausrasters habe Christian nämlich den Zweijährigen getroffen. In ihrer Ehe scheint es aber schon lange Probleme zu geben. Aus Polizeiakten, die Us Weekly vorliegen, ging hervor, dass in den vergangenen fünf Jahren ganze 18 Notrufe aus ihrem Haus bei der Polizei eingingen.

ActionPress / TPG / BACKGRID Christine Quinn und Christian Richard

Getty Images Christine Quinn und Christian Richard

